Σε ηλικία 88 ετών πέθανε ο πνευματικός ηγέτης, φιλάνθρωπος και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, Αγά Χαν.

Ο Βρετανός πολίτης, γνωστός για τα άλογα κούρσας του, ήταν ο πνευματικός ηγέτης 12 εκατομμυρίων μελών της ισμαηλικής αίρεσης του Ισλάμ. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν άμεσος απόγονος του Προφήτη Μωάμεθ.

Κληρονόμησε τον τίτλο του από τον παππού του το 1957 σε ηλικία μόλις 20 ετών και πιστεύεται από τους οπαδούς του ως «ο φέρων τη ζωή». Παρέμεινε σεβαστός, παρά την ταραχώδη ιδιωτική του ζωή, για τα παγκόσμια φιλανθρωπικά έργα, στα οποία έχει προσφέρει μεγάλα κεφάλαια.

«Η Υψηλότητά του Πρίγκιπας Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49ος κληρονομικός ιμάμης των σιιτών Ισμαηλιτών Μουσουλμάνων και άμεσος απόγονος του Προφήτη Μωάμεθ, απεβίωσε ειρηνικά στη Λισαβόνα στις 4 Φεβρουαρίου 2025, σε ηλικία 88 ετών, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Ο πρίγκιπας Καρίμ Αγά Χαν ήταν ο ιδρυτής και πρόεδρος του Δικτύου Ανάπτυξης Αγά Χαν.

