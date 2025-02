Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να «πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας» οι ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Οι ΗΠΑ θα πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας» και «θα κάνουμε καλή δουλειά εκεί. Θα μας ανήκει και θα αναλάβουμε την ευθύνη για την εξουδετέρωση όλων των επικίνδυνων βομβών που δεν έχουν εκραγεί και όλων των όπλων», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ θα «ξεφορτωθούν» τα «κατεστραμμένα κτίρια» και θα προχωρήσουν σε εργασίες ώστε να αναπτυχθεί οικονομικά η περιοχή, επαναλαμβάνοντας την πρόταση οι Παλαιστίνιοι που ζουν στον θύλακο να φύγουν.

