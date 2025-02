Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θεωρεί ότι του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, λόγω των προσπαθειών του για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν τυπικά ταπεινός με την απάντησή του.



«Δεν θα μου δώσουν ποτέ Νόμπελ Ειρήνης», είπε. «Κρίμα. Το αξίζω, αλλά δεν θα μου το δώσουν ποτέ».

Trump: They will never give me a Nobel Peace Prize. I deserve it, but they will never give it pic.twitter.com/6DxLRU5XvD