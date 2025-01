Τη «στήριξή» του στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ύστερα από τη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον.

«Απευθύνουμε μηνύματα στήριξης στον πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή την τραγική στιγμή», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Shocking reports from Washington, D.C., as an American Airlines jet and a military helicopter collided in midair.



Our condolences to the victims' families and loved ones. We can see how the first responders show exceptional dedication during the search-and-rescue operation.…