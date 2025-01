Για την αμφιλεγόμενη πρώην σχέση του με τον εκλιπόντα Τζέφρι Επστάιν μίλησε ο Μπιλ Γκέιτς στη Wall Street Journal, και παραδέχεται ότι ήταν «τεράστιο λάθος» που συνεργάστηκε με τον καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

«Νομίζω ότι ήμουν αρκετά ανόητος. Νόμιζα ότι θα με βοηθούσε με τη φιλανθρωπία για την παγκόσμια υγεία. Στην πραγματικότητα, απέτυχε να το κάνει αυτό. Ήταν απλώς ένα τεράστιο λάθος», δήλωσε ο συνιδρυτής της Microsoft σε συνέντευξή του.

«Εκ των υστέρων, ήμουν ανόητος που πέρασα οποιονδήποτε χρόνο μαζί του», συνέχισε ο Γκέιτς.

Σύμφωνα με τη Journal, ο Επστάιν απείλησε να αποκαλύψει την υποτιθέμενη σχέση του Γκέιτς με τη ρωσίδα παίκτρια του μπριτζ Μίλα Αντόνοβα το 2017, την οποία γνώριζε από το 2013 και πλήρωσε για να γραφτεί σε σχολή προγραμματισμού λογισμικού, αφού ο Γκέιτς αρνήθηκε να συμμετάσχει στο φιλανθρωπικό του ταμείο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με την JPMorgan Chase.

Η Page Six αναφέρει ότι ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Μελίντα Γκέιτς από το 1994 έως το 2021, φέρεται να είχε σχέση με την Αντόνοβα επί χρόνια.

Τον Μάρτιο του 2022, η Μελίντα, 60 ετών, ισχυρίστηκε ότι ο Επστάιν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάλυση του γάμου της και του Μπιλ.

New photo shows Bill Gates posing with Epstein accuser years after his 2008 conviction: report https://t.co/vJNqoXM0E2 pic.twitter.com/Z9SugRyH0t