Πέρασαν πάνω από 15 μήνες, συγκεκριμένα 477 ημέρες, μέχρι η Καρίνα Αριέβ, η Ντανιέλα Γκιλμπόα, η Νάαμα Λέβι και η Λίρι Αλμπάγκ, οι τέσσερις στρατιωτίνες του Ισραήλ που κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς, να αφεθούν ελεύθερες και να ενωθούν ξανά με τις οικογένειες τους. Υπηρετούσαν σε παρατηρητήρια στην άκρη της Γάζας και απήχθησαν από τρομοκράτες της Χαμάς που επέδραμαν στη βάση τους στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

«Οι τέσσερις όμηροι που επέστρεψαν και οι γονείς τους, μόλις επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, όπου θα επανενωθούν με τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους και θα λάβουν ιατρική περίθαλψη», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

A hug 477 days in the making. pic.twitter.com/GVfiT8iWus — Israel Defense Forces (@IDF) January 25, 2025

Η Λιρί Αλμπάγκ, ευχαρίστησε τους Ισραηλινούς για την υποστήριξή τους στις οικογένειες των ομήρων.

«Σας αγαπώ, όλους εσάς πολίτες του Κράτους του Ισραήλ που υποστηρίξατε τις οικογένειές μας και τις παρηγορήσατε, και εσάς τους στρατιώτες των IDF (σ.τ.σ: Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ) που κάνατε τα πάντα για εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ όλους», είπε η νεαρή γυναίκα σχηματίζοντας μια καρδιά με τα χέρια της μετά την επανένωση με τους γονείς της σε μια ειδική στρατιωτική εγκατάσταση.

Μετά την παράδοσή τους στο Ισραήλ, έπειτα από τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, εξετάστηκαν σε κέντρο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και έπειτα συναντήθηκαν με τις οικογένειές τους.

This is the moment 🫶



Welcome home Liri, Daniella, Karina and Naama. 🇮🇱 pic.twitter.com/1DAbWX9Ix4 — Israel Defense Forces (@IDF) January 25, 2025

Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF τις δείχνει να πέφτουν στις αγκαλιές των δικών τους.

They’re in our hands now and we are not letting go💛



Welcome home, Daniella, Liri, Karina and Naama. pic.twitter.com/A1V9FcbQY6 — Israel Defense Forces (@IDF) January 25, 2025

Η προπαγάνδα της Χαμάς

Την ίδια στιγμή ωστόσο η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα δικό της, προπαγανδιστικό βίντεο, που παρουσιάζει την απελευθέρωση των τεσσάρων ομήρων Καρίνα Αριέβ, Ντανιέλα Γκιλμπόα, Ναάμα Λέβι και Λίρι Αλμπάγκ με τις ίδιες να μιλούν στα αραβικά στο οποίο, μεταξύ άλλων, φέρονται να ευχαριστούν τις ταξιαρχίες Αλ-Κασσάμ που τις κράτησαν ασφαλείς από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η Χαμάς παρέδωσε σε κάθε μία από τις ομήρους ένα «έντυπο απελευθέρωσης κρατουμένων» σε κορνίζα και ένα μπρελόκ με τη σημαία της Παλαιστίνης. Στη συνέχεια, οι όμηροι μεταφέρθηκαν σε οχήματα του Ερυθρού Σταυρού και απομακρύνθηκαν από την πλατεία, σύμφωνα με το υλικό που δημοσίευσε η Χαμάς.

#شاهد (جودة عالية) .. تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الصهاينة في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى#طوفان_الأقصى#صفقة_طوفان_الاقصى pic.twitter.com/yhbhn34OOr — 🔻Marwan 🇵🇸 (@ksir_marwan) January 25, 2025

Το Ισραήλ απελευθέρωσε 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους

Ως αντάλλαγμα της απελευθέρωσης των 4 ομήρων, 200 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν σήμερα από το Ισραήλ. «Με την έγκριση των πολιτικών αρχών, όλοι οι τρομοκράτες απελευθερώθηκαν από τις φυλακές Οφερ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και Κτζιότ στο νότιο Ισραήλ», ανέφερε η υπηρεσία φυλακών σε ανακοίνωσή της.

Από αυτούς, οι 70 έφτασαν στην Αίγυπτο με λεωφορεία, ανακοίνωσε μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών. «Εκδιώχτηκαν» από το Ισραήλ, πρόσθεσε το Al-Qahera News, διευκρινίζοντας ότι θα μεταφερθούν σε αιγυπτιακά νοσοκομεία για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα, οι κρατούμενοι ήταν ντυμένοι με γκρι αθλητικές φόρμες και κάποιοι αποβιβάζονταν από δύο λεωφορεία στην αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος που χωρίζει τη Ράφα από το παλαιστινιακό έδαφος.

«Μετά τη διέλευση από την Αίγυπτο, οι κρατούμενοι «θα επιλέξουν την Αλγερία, την Τουρκία ή την Τυνησία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμίν Σουμάν, επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ύπατης Επιτροπής Παρακολούθησης Υποθέσεων Κρατουμένων και Απελευθερωμένων Κρατουμένων.

Χαμάς: Το Ισραήλ καθυστερεί την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας

Παρά τη σημερινή ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ καθυστερεί την εφαρμογή των όρων της εκεχειρίας στη Γάζα με το να εμποδίζει τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα προειδοποιώντας μάλιστα ότι τέτοιες καθυστερήσεις μπορεί να έχουν «συνέπειες» για τα υπόλοιπα στάδια της συμφωνίας.

Η ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε τη δεύτερη φάση των επιχειρήσεων απελευθέρωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, μεταφέροντας τέσσερις Ισραηλινές ομήρους από τον θύλακα και διευκολύνοντας την απελευθέρωση κρατουμένων από ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Η ουδέτερη Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, που εδρεύει στην Ελβετία, ανακοίνωσε ότι διενήργησε συνεντεύξεις πριν από την απελευθέρωσή τους με 200 άτομα που κρατούνται σε ισραηλινά κέντρα κράτησης για να αξιολογήσει την κατάσταση της υγείας τους και να επιβεβαιώσει τις ταυτότητές τους,

Επίσης, μετέφερε συνολικά 128 από αυτούς τους κρατούμενους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη ενώ τοπικές αρχές διαχειρίστηκαν την απελευθέρωση και την μεταφορά των υπολοίπων, σημειώνει η ανακοίνωση.