Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίσθηκαν από πυρκαγιά που σημειώθηκε τη νύκτα σε ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια στην επαρχία Μπολού, στην βορειοδυτική Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

«Σήμερα στις 03:27 πυρκαγιά σημειώθηκε σε ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου του Καρτάλκαγια», «δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους δέκα και ο αριθμός των τραυματιών τους 32», ανακοίνωσε ο υπουργός μέσω του X.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στον τέταρτο όροφο του 11ώροφου ξενοδοχείου και οι πυροσβέστες συνεχίζουν να καταβάλλουν προσπάθειες για να την κατασβέσουν, δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT ο κυβερνήτης της Μπολού Αμπντουλαζίζ Αϊντίν.

