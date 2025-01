Μία ομάδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) στη Γάζα παρέλαβε, σύμφωνα με τη Jerusalem Post, τις τρεις γυναίκες ομήρους από τη Χαμάς.Πρόκειται για την 24χρονη Ρόμι Γκονέν, την 31χρονη Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ και την 28χρονη Έμιλι Νταμάρι.

Στη συνέχεια, οι τρεις γυναίκες, θα μεταφερθούν με ελικόπτερα των IDF θα στο Ισραήλ.

Ποιες είναι τρεις γυναίκες όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς

Η απελευθέρωση των τριών γυναικών ομήρων έρχεται στο πλαίσιο της πρώτης φάσης εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Romy Gonen (24)

Emily Damari (28)

Το Φόρουμ για τους Ομήρους και τις Οικογένειες που Αγνοούνται στο Ισραήλ, δημοσιοποίησε τα στοιχεία τους.

Η Ρόμι Γκονέν, 24 ετών. Η Γκονέν ήταν 23 ετών όταν την απήγαγαν ένοπλοι της Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η Γκονέν πέρασε ώρες στην προσπάθειά της να κρυφθεί από τους ενόπλους μαζί με φίλους της, πριν πυροβοληθεί στο χέρι. Η ίδια, μιλούσε στο τηλέφωνο με την οικογένειά της, όταν την άκουσαν να λέει «Πρόκειται να πεθάνω σήμερα». Η τελευταία φράση που άκουσαν οι δικοί της από τους ενόπλους της Χαμάς στα αραβικά ήταν «είναι ζωντανή ας την πάρουμε». Το σήμα από το κινητό τηλέφωνο της, εντοπίστηκε αργότερα σε μία περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ, 31 ετών. Η Στάνμπαρ Χάιρ ήταν 30 ετών όταν απήχθη και εργάζονταν ως νοσοκόμα σε κτηνιατρείο. Οι ένοπλοι την μετέφεραν στη Γάζα από το σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, μία από τις κοινότητες που δέχθηκε καταστροφικό πλήγμα από την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου του 2023. Λίγες ώρες μετά από την εκδήλωση της επίθεσης από τη Χαμάς τηλεφώνησε στους γονείς της και τους είπε ότι φοβόταν πολύ και ότι οι ένοπλοι είχαν φτάσει στο κτίριο της. Τότε, έστειλε ένα φωνητικό μήνυμα στους φίλους της, λέγοντας «Έφτασαν, Με παίρνουν».

Η Έμιλι Νταμάρι, 28 ετών σήμερα. Είναι Βρετανίδα ισραηλινής καταγωγής που απήχθη από το σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Άζα. Η ίδια, μεγάλωσε στο Λονδίνο και είναι οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Τότεναμ Χότσπερ. Σύμφωνα με τη μητέρα της, είχε δεχθεί πυροβολισμό στο χέρι, ενώ είχε τραυματιστεί από ένα θραύσμα στο πόδι. Αφού της έδεσαν τα μάτια, οι ένοπλοι την έδεσαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της και τη μετέφεραν στη Γάζα.