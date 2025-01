Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας θα τεθεί σε ισχύ στις 11:15 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως η 24χρονη Romy Gonen, η 28χρονη Emily Damari και η 31χρονη Doron Shtenber Khir φέρονται να είναι οι τρεις γυναίκες που θα απελευθερωθούν σήμερα, όπως αναφέρει το ισραηλινό Μέσο Times of Israel.

Το Ισραήλ έχει λάβει τον κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερώσει σήμερα η Χαμάς, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας «ελέγχουν τις λεπτομέρειες».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ παραμένει δεσμευμένη στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, συμπεριλαμβανομένων της απελευθέρωσης των ομήρων, αλλά και την εξουδετέρωση της διοικητικής ικανότητας, αλλά και της ικανότητας διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων από τη Χαμάς.

Ο Ισραηλινός υπουργός των Εξωτερικών τόνισε επίσης, ότι δεν υπάρχει μελλοντική ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια για τις δύο πλευρές, αν η Χαμάς παραμείνει στην εξουσία.

Ο Κφιρ και ο αδερφός του Άριελ παραμένουν όμηροι στη Γάζα μαζί με τη μητέρα τους από τον Οκτώβρη του 2023.

Ήταν 10 μηνών και 4 ετών, αντίστοιχα, όταν τρομοκράτες της Παλαιστινιακής οργάνωσης απήγαγαν τα βρέφη ξεκινώντας μια οδύσσεια που 15 μήνες, μετά την επίτευξη νέας εκεχειρίας, ενδέχεται να έχει αίσιο τέλος. Χθες ο μικρούλης Κφιρ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε αιχμαλωσία έγινε δύο ετών.

Today is Kfir Bibas’s 2nd birthday. He should be celebrating with friends and with his family, but Kfir isn’t celebrating today. On October 7th, Kfir was kidnapped with his parents, Yarden and Shiri, and his 4 year old brother, Ariel. He has spent almost his entire life in Hamas… pic.twitter.com/NHPticzY9G