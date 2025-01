Οι αρχές της Νότιας Κορέας γνωστοποίησαν σήμερα τη σύλληψη του παυθέντα προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, περίπου ενάμιση μήνα μετά την κήρυξη προσωρινού στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου, που προκάλεσε πολιτική αναταραχή στη χώρα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην κατοικία του.

Η ομάδα που διενεργεί την έρευνα σε βάρος του «εκτέλεσε ένταλμα σύλληψης του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ σήμερα στις 10:33» (σ.σ. τοπική ώρα· 03:33 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο κ. Γιουν, που αντιμετωπίζει δίωξη για «ανταρσία» εξαιτίας της κήρυξης στρατιωτικού νόμου —η κατηγορία επισύρει ως ακόμη και την ποινή του θανάτου— είναι ο πρώτος αρχηγός του νοτιοκορεατικού κράτους που συλλαμβάνεται στην ιστορία της χώρας.

BREAKING: CIO says they executed the warrant to detain impeached South Korean President Yoon Suk Yeol to question him over his botched martial law decree pic.twitter.com/SRSkWkZgV7