Δύο οχήματα με ανακριτές που διεξάγουν έρευνα εις βάρος του Γιουν Σοκ-γελ έφτασαν σήμερα έξω από την κατοικία του παυθέντα προέδρου της Νότιας Κορέας, σε μια νέα απόπειρα σύλληψής του.

Ο κ. Γιουν αρνείται να υποβληθεί σε ανάκριση και πρόβαλε αντίσταση στην προηγούμενη απόπειρα εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης εις βάρος του σχετικά με την εφήμερη κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις αρχές Δεκεμβρίου που βύθισε τη Νότια Κορέα στη δίνη πολιτικής κρίσης.

Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και περίπου 6.500 υποστηρικτές του Γιουν έχουν συγκεντρωθεί έξω από την προεδρική κατοικία, σχηματίζοντας ανθρώπινο κλοιό για να αποτρέψουν την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

