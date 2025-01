Οι Δημοκρατικοί της Καλιφόρνιας βρίσκονται στο επίκεντρο για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και τις κατηγορίες περί ανικανότητας που τους αποδίδει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος δεν αφήνει περιθώριο για παρερμηνείες, στρέφοντας τα πυρά του κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

Μάλιστα, το πρόσωπο που κάποτε ήταν σύζυγος του Νιούσομ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ αργότερα είχε πιο στενές σχέσεις με τον Τραμπ junion, ετοιμάζει μια εκπομπή στην πλατφόρμα Rumble με τίτλο «Οι πολίτες της Καλιφόρνια ζητούν απαντήσεις».

🚨 California residents DEMAND answers as wildfires rage on!@RepVinceFong, @mrddmia, and Paul Peterson join me LIVE on @rumblevideo at 3:45PM ET to discuss big breaking news.



See you then!!https://t.co/UWXhO8acl6