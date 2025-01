Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η τιτάνια μάχη με τις φονικές πυρκαγιές της Καλιφόρνιας με τον απολογισμό των νεκρών να αυξάνεται στους 11 με χιλιάδες στρέμματα καμμένης γης, κατεστραμμένα κτίρια και εκτοπισμένους ανθρώπους.

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες αναφέρει ότι πέντε από αυτά τα θύματα έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά Palisades και έξι στην πυρκαγιά Eaton.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί καθώς τα συνεργεία αποκτούν σταδιακά πρόσβαση στις καμένες περιοχές.



Χθες, ο Ρόμπερτ Λούνα, ο σερίφης της κομητείας, δήλωσε ότι δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει στις πυρκαγιές – προσθέτοντας ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επαληθεύσουν κάθε αριθμό.

Οι πυρκαγιές καίνε για τέταρτη ημέρα στο Λος Άντζελες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 άτομα, με 153.000 ανθρώπους να βρίσκονται πλέον υπό εντολή εκκένωσης.

Τουλάχιστον 10.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με τον εκτιμητή της κομητείας, και ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί. Οι πυροσβέστες σημειώνουν κάποια πρόοδο, με τους αξιωματούχους να δηλώνουν ότι η παράκτια πυρκαγιά Palisades Fire έχει περιοριστεί τουλάχιστον κατά 8% και τα συνεργεία αναμένουν «σημαντικό περιορισμό» σε τμήματα της πυρκαγιάς Eaton Fire στην Altadena μέχρι το βράδυ.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, εν μέσω της έντονης κριτικής του εκλεγμένου προέδρου για την ηγεσία του.

Ο κ. Τραμπ έχει αναφερθεί στον Γκάβιν Νιούσομ ως «Gavin Newscum» και την Τετάρτη τον κατηγόρησε για αναφερθείσα προβλήματα υδροδότησης.



Όμως ο κ. Νιούσομ απηύθυνε τώρα πρόσκληση -την οποία μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- στον επερχόμενο πρόεδρο.«Καθώς ετοιμάζεστε να αναλάβετε για άλλη μια φορά την προεδρία, σας προσκαλώ να έρθετε στην Καλιφόρνια», αναφέρει σε μια ανάρτηση μαζί με την επιστολή του. «Οι εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί – εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους και φοβισμένοι για το μέλλον – αξίζουν να μας δουν να εργαζόμαστε όλοι μαζί για το συμφέρον τους και όχι να πολιτικοποιούμε μια ανθρώπινη τραγωδία και να διαδίδουμε παραπληροφόρηση από το περιθώριο».

.@realDonaldTrump, as you prepare to assume the presidency once more, I invite you to come to California.



The hundreds of thousands of Americans – displaced from their homes and fearful for the future – deserve to see us all working together in their best interests, not… pic.twitter.com/R3C7cGqdBh