Μία από τις πλέον διαβόητες ανεξιχνίαστες υποθέσεις όλων των εποχών, η υπόθεση του Τζακ του Αντεροβγάλτη, ίσως βρίσκεται κοντά στη λύση της, έπειτα από περισσότερα από 130 χρόνια. Οι απόγονοι των θυμάτων του διαβόητου δολοφόνου αιτούνται πλέον τη διεξαγωγή νέας δικαστικής έρευνας σχετικά με τον θάνατο της Catherine Eddowes, καθώς νέα στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο δράστης ήταν ο Aaron Kosminski.

Ο Aaron Kosminski, ένας πολωνός κουρέας που μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 1880, είχε θεωρηθεί ύποπτος για τις πέντε δολοφονίες στο Whitechapel του ανατολικού Λονδίνου το 1888. Ωστόσο, η Αστυνομία δεν είχε αποδείξεις για να τον συλλάβει.

Σύμφωνα με την Daily Mail ένα ματωμένο σάλι που φέρεται να βρέθηκε στο σώμα της Catherine Eddowes, το οποίο αγοράστηκε σε δημοπρασία το 2007 από τον συγγραφέα και ερευνητή Russell Edwards, βρέθηκε να περιέχει το DNA τόσο του θύματος όσο και του Kosminski.

Who is Aaron Kosminski? The Polish barber who died in a lunatic asylum who is thought to be Jack The Ripper https://t.co/4hH8Litbnj

Ο Russell Edwards συγκέντρωσε νομική ομάδα για να διεκδικήσει νέα έρευνα, βασιζόμενος σε περαιτέρω στοιχεία που υποδεικνύουν την ταυτότητα του δράστη. Στο πλευρό του βρίσκονται απόγονοι τόσο της Catherine Eddowes, όσο και του Aaron Kosminski, οι οποίοι δηλώνουν ότι ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα.

Η Karen Miller, απόγονος της Catherine Eddowes, ανέφερε ότι η ταυτοποίηση του δράστη θα ήταν μια μορφή δικαιοσύνης.

«Το όνομα “Τζακ ο Αντεροβγάλτης” έχει γίνει θρύλος, αλλά οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τα θύματα που δεν δικαιώθηκαν τότε. Έχουμε τις αποδείξεις, τώρα χρειαζόμαστε την έρευνα, για να αναγνωριστεί νομικά ο δολοφόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν και άλλοι απόγονοι των θυμάτων, όπως η Sue Parlour, συγγενής της Mary Ann Nichols, που τόνισε την ανάγκη να αποκατασταθεί η μνήμη των γυναικών αυτών: «Ήταν άνθρωποι που άξιζαν δικαιοσύνη και όχι περιφρόνηση».

New DNA evidence shows that Aaron Kosminski was Jack the Ripper. It’s is now believed that he was acting on behalf of the Freemason’s while committing these gruesome acts. New facts are detailed in “Naming Jack the Ripper” by Russell Edwards. Using DNA evidence, and historical… pic.twitter.com/4Xe0ACSrSc