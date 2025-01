Ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια ερευνούν οι αμερικανικές Αρχές την έκρηξη του Tesla Cybertruck την Τετάρτη έξω από το ξενοδοχείο Trump Las Vegas στη Νεβάδα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο σερίφης Κέβιν ΜακΜάχιλ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ερευνητές εξετάζουν τυχόν συνδέσεις με τη φονική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη νωρίτερα την Τετάρτη, αλλά δεν έχουν εντοπίσει ακόμη κάποια.

Ο οδηγός του Cybertruck μπήκε στον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου και το όχημα εξερράγη, σύμφωνα με αξιωματούχο. Ο οδηγός σκοτώθηκε και, μέχρι στιγμής, είναι ο μοναδικός νεκρός από το περιστατικό. Επτά παρευρισκόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ο ΜακΜάχιλ δήλωσε ότι το φορτηγό βρισκόταν μπροστά από το ξενοδοχείο για 15 με 20 δευτερόλεπτα πριν εκραγεί. Είπε ότι είχε νοικιαστεί στο Κολοράντο και εντοπίστηκε να φτάνει στο Λας Βέγκας το πρωί της Τετάρτης.

Ομοσπονδιακές πηγές επιβεβαίωσαν στο ABC News ότι το FBI διεξάγει επιχειρήσεις και έρευνες στο Κολοράντο Σπρινγκς σε σχέση με την έκρηξη του Cybertruck.

Πληροφορίες από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο άνδρας που οδήγησε το Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας είναι ο 37χρονος Μάθιου Λίβελσμπεργκερ, ο οποίος φέρεται να κατάγεται από το Κολοράντο. Ορισμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύνδεση και του συγεκριμένου δράστη με τον αμερικανικό στρατό.

So far this is Unverified, but a LinkedIn Profile has been discovered for a Matthew Livelsberger, who is believed to be the Suspect that was killed in today’s Cybertruck Bombing outside of Trump Hotel on the Las Vegas Strip. The Profile states he is from the Greater Colorado… pic.twitter.com/w60JB94yzy