Πετρέλαιο ξεβράζεται κατά μήκος «δεκάδων χιλιομέτρων» της ρωσικής ακτής στη Μαύρη Θάλασσα, αφού δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν σοβαρές ζημιές λόγω καταιγίδας το Σαββατοκύριακο, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα τρίτο πλοίο αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι το τρίτο δεξαμενόπλοιο είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου, αλλά το κύτος του είναι ακόμη άθικτο, χωρίς να υπάρχει διαρροή πετρελαίου.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο, το Volgoneft 109, βρίσκεται, ασφαλές, κοντά στο λιμάνι Kavkaz στο στενό του Κερτς, το οποίο διέρχεται μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια, τα Volgoneft-212 και Volgoneft-239, που μετέφεραν πετρέλαιο, βυθίστηκαν στο στενό του Κερτς ανάμεσα στην ηπειρωτική Ρωσία και την Κριμαία, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του.

The third tanker of the Volgoneft series, loaded with fuel oil, has sent a distress signal in the area of ​​the port of Kavkaz in the Black Sea. According to the Russians, the vessel has experienced a cargo leak.



