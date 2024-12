Δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια, τα Volgoneft-212 και Volgoneft-239, που μετέφεραν μαζούτ, βυθίστηκαν στο στενό του Κερτς ανάμεσα στην ηπειρωτική Ρωσία και την Κριμαία, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα X φαίνεται το πρώτο πλοίο έχει κοπεί στη μέση και να παρύρεται από τα κύματα. Το δεύτερο -το Volgoneft-239- φαίνεται να είναι ημιβυθισμένο και γύρω του διακρίνεται μία τεράστια κηλιδα πετρελαίου.

Στα δεξαμενόπλοια επέβαιναν 13 με 14 άνθρωποι – μέλη των πληρωμάτων, και όλοι κατέληξαν στο νερό.

Όπως γράφουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα «μεγάλα κύματα συνέτριψαν τα πλοία» όμως άλλες πηγές αναφέρουν ότι είναι περίεργο ότι τα κύματα χτύπησαν τα δύο δεξαμενόπλοια ταυτόχρονα, και μάλιστα ότι το ένα εξ’ αυτών κόπηκε στα δύο.

Σύμφωνα με την Crimean Wind, η τελευταία φορά που το Volgoneft-212 άνοιξε τον αναμεταδότη του ήταν στις 3 Δεκεμβρίου στη Θάλασσα του Αζόφ στα ανοιχτά της χερσονήσου Taman και βόρεια του στενού Κερτς. Μάλιστα η πραγματική θέση του δεξαμενόπλοιου πιθανότατα να παραποιήθηκε λόγω της λειτουργίας μέσων ηλεκτρονικού πολέμου σε κοντινή απόσταση.

