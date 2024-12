Νέο βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ανατινάχθηκαν ο ρώσος αντιστράτηγος, Ιγκόρ Κιρίλοφ, και ο βοηθός του, Ιλία Πολικάρποφ, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο διακρίνονται να βγαίνουν από το κτίριο, να προχωρούν κάποια μέτρα και στη συνέχεια το ηλεκτρικό σκούτερ να εκρήγνυται.

Η έκρηξη σκότωσε τον Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των ρωσικών Στρατευμάτων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας.

‼️ BREAKING: New video showing the moment General Kirillov and his assistant Polikarpov were blown up



The footage clearly shows that it was the scooter that exploded.



The explosion killed Igor Kirillov, head of the Radiation, Chemical and Biological Defense Forces of the… pic.twitter.com/3i8P59uPW0