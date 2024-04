Një aksident i rëndë ka ndodhur në Itali, ku si pasojë ka humbur jetën DJ Hysni Qestaj 40-vjeçari shqiptar nga Juniku.Mediat vendase shkruajnë se shkak për aksidentin është bërë shpejtësia e lartë, pasi 40-vjeçari po udhëtonte me 200 km/orë.Siç shihet nga pamjet e ndara nga gazeta zviceriane Blick, Ferrari GT C4 i bardhë është copëtuar dhe ndarë në dy pjesë.Mësohet se 40-vjeçari, vetëm disa orë para vdekjes ishte në një klub nate në kantonin e Valais dhe pas performancës ishte nisur me Ferrari për në Itali. Dyshohet se bashkë me të ka humbur jetën edhe një grua. Sipas raportimeve të mediave italiane, identifikimi është i komplikuar pasi ata u dogjën në veturën që mori flakë.