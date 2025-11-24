Με 2,5 εκατομμύρια άγριες γάτες να περιφέρονται στο φυσικό τοπίο της Νέας Ζηλανδίας, έχοντας οδηγήσει στο χείλος της εξαφάνισης – σύμφωνα με την κυβέρνηση – ενδημικά είδη όπως το πτηνό Pukunui ή Southern dotterel, η κυβέρνηση προχωρά σε ένα αμφιλεγόμενο και σκληρό σχέδιο.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Tama Potaka, ανακοίνωσε την Παρασκευή την επίσημη ένταξη των άγριων γατών στην εθνική στρατηγική «Χώρα Χωρίς Θηρευτές έως το 2050» (Predator-Free* *2050).

Πρόκειται για την πρώτη φορά που προστίθεται νέο θηρευτικό είδος στον κατάλογο από το 2016. Αυτό δίνει πλέον το πράσινο φως για συντονισμένα προγράμματα εξάλειψης σε μεγάλη κλίμακα.

Οι υπεύθυνοι χαρακτηρίζουν τις άγριες γάτες – οι οποίες φτάνουν έως και τα 7 κιλά και έχουν καταστρέψει ολοσχερώς την τοπική βιοποικιλότητα – ως «ψυχρούς δολοφόνους» που πρέπει να εξαλειφθούν προκειμένου να «ενισχυθεί το τοπίο της κληρονομιάς μας».

Το σχέδιο έχει ήδη προκαλέσει εντονότατες αντιδράσεις από ομάδες προστασίας ζώων. Παρόλο που ήδη σε ορισμένα μέρη της χώρας οι άγριες γάτες αιχμαλωτίζονται και θανατώνονται, η ένταξή τους στη στρατηγική σημαίνει την κλιμάκωση των μέτρων.

«Μιλάμε για την απομάκρυνσή τους από ένα περιβάλλον, και αυτό γίνεται επί του παρόντος με θανάσιμα μέσα, κάτι που δεν μας ευχαριστεί», δήλωσε η επιστημονική υπεύθυνη της SPCA Christine Sumner, χαρακτηρίζοντας αυτό ως «τη μεγαλύτερη πρόκληση». Η οργάνωση ζητά περισσότερους πόρους για ανθρωπιστικούς τρόπους ελέγχου των θηρευτών.

Οι προηγούμενες προσπάθειες για την εξάλειψη των γατών είχαν οδηγήσει σε μαζική οργή το 2013, όταν ο περιβαλλοντολόγος Gareth Morgan ξεκίνησε την εκστρατεία «Οι Γάτες Πρέπει να Φύγουν» (Cats* to *Go). Η κοινή γνώμη έδειξε την αντίθεσή της σε σκληρές μεθόδους, όπως ένας διαγωνισμός που ενθάρρυνε τα παιδιά να πυροβολούν τα ζώα.

Όπως αναφέρει ο Guardian η κριτική εστιάζεται στο ότι το κυβερνητικό σχέδιο δεν αντιμετωπίζει την άλλη μεγάλη πηγή απειλής: τις κατοικίδιες γάτες. Παρόλο που δεν περιλαμβάνονται στη στρατηγική, θεωρούνται επίσης σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα στο «γατόφιλο» έθνος, το οποίο έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά οικιακών γατών στον κόσμο.

Η Εθνική Ομάδα Διαχείρισης Γατών, που περιλαμβάνει και την SPCA, καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει άμεσα εθνική νομοθεσία για υποχρεωτικό microchipping και στείρωση των κατοικίδιων γατών. Αυτή η ρύθμιση θεωρείται το «επόμενο βήμα για την προστασία των πτηνών».

«Ήταν μια εμφανής παράλειψη το να μην συμπεριληφθούν οι άγριες γάτες αρχικά», δήλωσε ο Morgan. «Τώρα χρειαζόμαστε αλλαγές πολιτικής εάν πρόκειται να το κάνουμε αυτό να λειτουργήσει στην πραγματικότητα», τονίζοντας την απουσία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης.