Έκανε τη βόλτα του στην Όξφορντ Στριτ καλύπτοντας μόνο τα γεννητικά του όργανα με... μάσκα

Ένας άνδρας έκανε αμέριμνος τη βόλτα του σήμερα στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου, φορώντας μόνο μια μάσκα, αφήνοντας έκπληκτους και σοκαρισμένους τους περαστικούς.

Καθώς ο άνδρας αυτός περπατούσε ανέμελος στην Όξφορντ Στριτ, ολόγυμνος εξαιρουμένης της γαλάζιας μάσκας που έκρυβε τα γεννητικά του όργανα, κάποιοι τραβούσαν φωτογραφίες με τα κινητά τηλέφωνά τους ενώ άλλοι απλώς τον κοίταζαν με περιέργεια.

Δεν είναι σαφές τι ήταν αυτό που τον ώθησε σε αυτήν την πράξη. Από σήμερα η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική στα καταστήματα στην Αγγλία.

Ένας φωτοειδησεογράφος του πρακτορείου Reuters τον τράβηξε φωτογραφία από το παράθυρο ενός γραφείου στην Όξφορντ Στριτ σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Singapore media reporting on more baffling behaviour from the Brits, mid-pandemic. #oxfordstreet https://t.co/lg2lswLgCF

— Natalie (@awanderinwitch) July 24, 2020