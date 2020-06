Sapoon Το καινοτόμο Ελληνικό Brand που μετέτρεψε το σαπούνι σε μια διαρκή εμπειρία

ο Αλέξανδρος Ζέρβας Γράφει

Συχνά η καθημερινότητα είναι δύσκολη, μπορεί να αλλάξει όμως αν πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Η αρχή μπορεί να γίνει από κάτι καθημερινό και προσωπικό όπως ένα φυσικό καλλυντικό σαπούνι. Ειδικά στις μέρες μας όπου η προσωπική ασφάλεια και η προστασία της υγείας μας είναι η αφετηρία των επιλογών μας.

Παράλληλα όμως με το συνεχή δραστικό καθαρισμό της επιδερμίδας μας χρειάζεται η παράμετρος της ενυδάτωσης και της προστασίας της φυσικής χλωρίδας του δέρματος ώστε να μπορεί το δέρμα να αναπνεύσει κατάλληλα και να αποφεύγεται η ξηρότητα. Αυτό αποτελεί και βασική προτεραιότητα της Sapoon Natural Cosmetics, της ελληνικής εταιρείας που χρησιμοποιεί φυτικά και φυσικά πιστοποιημένα υλικά για να προσφέρει αγνή καλλυντική φροντίδα και προστασία.

Η Sapoon Natural Cosmetics έκλεισε πριν λίγες μέρες πέντε χρόνια παρουσίας, ως μια σημαντική echoethical Ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στην παραγωγή φυσικών καλλυντικών σαπουνιών υψηλής ποιότητας.

Το εγχείρημα αποτελεί επιχειρηματική ιδέα τεσσάρων φίλων και επιστημόνων με σπουδαία επαγγελματική εμπειρία ,τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε τομείς που άπτονται σε ζητήματα περιβαλλοντολογικής έρευνας, διασφάλισης ποιότητας και έρευνας και ανάπτυξης. Οι Σεραφείμ Σεραφειμίδης (υπεύθυνος πωλήσεων και σχεδιασμού νέων προϊόντων), Σταμάτης Σουεντίε (Δρ. Χημικός Μηχανικός), Μαρία Τσιμητάκη (Χημικός Μηχανικός) και Alberto Lozano Ballesteros (Χημικός Μηχανικός) είναι οι ιδρυτές της Sapoon Natural Cosmetics.

Πρόκειται για μία από τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις που έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, από τις αρνητικές επιπτώσεις της βιομηχανικής δραστηριότητας, εντάσσοντας μάλιστα τη μονάδα παραγωγής τους σε κεντρικό σημείο σε προάστιο της Αθήνα. Συγκεκριμένα έχουν εισάγει τις αρχές της βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής: από τις πρώτες ύλες, τη μέθοδο σαπωνοποίησης, μέχρι να φτάσει στα χέρια του καταναλωτή. Καταφέρνοντας τον εκμηδενισμό των ρύπων στην ελάχιστη απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας.

Παρά την οικονομική κρίση μπορούμε να παρουσιάσουμε κάτι για το οποίο νιώθουμε περήφανοι

«Παρά την οικονομική κρίση, ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα, με όραμα ότι στηριζόμενοι στα πόδια μας μπορούμε να παρουσιάσουμε κάτι για το οποίο νιώθουμε περήφανοι»

Η Eταιρεία Sapoon είναι ίσως μία από τις «οδηγούς» όσο αφορά τη τεκμηρίωση παραγωγής καλλυντικών σαπουνιών «ψυχρής μεθόδου», τόσο στο site της όσο και στον Τύπο, ώστε να αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό είδος αναπτυσσόμενου καλλυντικού προϊόντος.

Είχα την ευκαιρία να βρεθώ στο εργαστήριό τους στο Μοσχάτο αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Φ και να συναντήσω τον κ Σ.Σεραφειμίδη από κοντά, μαθαίνοντας λεπτομέρειες για τον τρόπο παραγωγής αλλά και τη φιλοσοφία που ακολουθούν σε αυτά τα πέντε χρόνια πορείας τους!

Χαιρετώντας τον κ Σεραφειμίδη, του πρότεινα να μου συνοψίσει την κεντρική ιδέα της Sapoon, για να μου απαντήσει ευθύς: "In the Natural Story We Trust".

«Η φιλοσοφία και αρχή της εταιρείας μας συνοψίζεται στο μότο μας , που αντανακλά τη σημασία της αφοσίωσης στο φυσικό τρόπο ζωής, μια επιλογή που αφορά την ιδέα της πρόληψης και τη συνεχή φροντίδα της επιδερμίδας, όσο αφορά τη δουλειάς μας, έτσι ώστε κάθε άνθρωπος να ανταποκρίνεται στις όλο και περισσότερο απαιτητικές συνθήκες καθημερινότητας.

Έxoυν περάσει πέντε χρόνια από την δημιουργία της εταιρείας Sapoon και τρία από την προηγούμενη συνέντευξη σας στο NewsBeast. Θα θέλατε να μας κάνετε μια σύντομη ανασκόπηση αυτού του διαστήματος, και αν αποκομίσατε τα τελευταία χρόνια κάτι διαφορετικό από τη διαδρομή σας;

Η επένδυση εξ' αρχής στη μέθοδο παραγωγής , της Ψυχρή μεθόδου σαπωνοποίησης αποτελεί συνειδητή επιλογή της φιλοσοφίας μας για αγνά, φιλικά τόσο προς την ανθρώπινη επιδερμίδα όσο και στο περιβάλλον προϊόντα.

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο εργαστήριο μας και να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον ως προς την εταιρεία μας, Sapoon Natural Cosmetics. Η Sapoon, επένδυσε αμιγώς, χρόνο και κεφάλαιο εξ' αρχής στη συγκεκριμένη μέθοδο παραγωγής φυσικού καλλυντικού σαπουνιού, της Ψυχρή μεθόδου σαπωνοποίησης “Cold Process”. Συνεπώς δεν αποτελεί απλά ένα προϊόν που συμπληρώνει μια γκάμα καλλυντικών ειδών, αλλά αντιθέτως, συνειδητή επιλογή της σταθερής φιλοσοφίας μας για αγνά, φιλικά τόσο προς την ανθρώπινη επιδερμίδα όσο και στο περιβάλλον προϊόντα.

Η Sapoon έχει διανύσει ένα σημαντικό χρόνο ζωής. Πέντε χρόνια είναι αρκετά μεγάλο διάστημα, ώστε να αποκτήσεις διαφορετικές εμπειρίες και γνώση σε συνθήκες που αφορούν την κοινωνία μας αλλά και την αγορά. Εμείς σίγουρα κρατάμε και πατάμε πάνω στα θετικά αυτής της διαδρομής, την αναγνώριση και εδραίωση του προϊόντος και στο πιο απαιτητικό κοινό, την ανταπόκριση των ανθρώπων και καταναλωτών που μας στηρίζουν και ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν βήμα βήμα τις γνώσεις τους σε σχέση με τα προϊόντα μας και το είδος της παραγωγής. Έχουμε κατανοήσει ότι η αγορά έχει ανάγκη νέα προϊόντα, που με τη συμβολή των κατάλληλων φορέων, ιδανικά, θα βοηθήσουν στη προβολή και παρουσίαση τους, με τρόπο που να τροφοδοτεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Διανύουμε το τελευταίο διάστημα μια υγειονομική κρίση. Τα προϊόντα σας ανήκουν στα είδη βασικής καθαριότητας της επιδερμίδας. Ως προς το αποτέλεσμα, ποιο το όφελος για τον απλό καταναλωτή η προτίμηση στα φυσικά καλλυντικά σαπούνια ψυχρής μεθόδου παραγωγής;

Αυτή τη περίοδο αντιμετωπίζουμε μια έντονη συνθήκη που αφορά την καθημερινότητα μας με σημαντική παράμετρο που άπτεται στη συλλογική υγιεινή .Ένα σημαντικό πρόβλημα ίασης που μας αναγκάζει να ανατρέχουμε σε προϊόντα που μας θέτουν άμεσα σε προστασία, αναφέρομαι στα δραστικά αντισηπτικά.

Παράλληλα όμως με το συνεχή δραστικό καθαρισμό της επιδερμίδας μας χρειάζεται η παράμετρος της ενυδάτωσης και της προστασίας της φυσικής χλωρίδας του δέρματος ώστε να μπορεί το δέρμα να αναπνεύσει κατάλληλα και να αποφεύγεται η ξηρότητα. Ως βασικό συστατικό της μεθόδου σαπωνοποίησης η Sapoon χρησιμοποιεί από την Ελληνική γη πιστοποιημένο βιολογικό παρθένο ελαιόλαδο ψυχρής έκθλιψης, φυσικά καλλυντικά έλαια και αιθέρια έλαια υψηλής ποιότητας .

Το προϊόν μας έχει ελληνική ταυτότητα. Είναι Made in Greece σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Η φύση της ψυχρής μεθόδου σαπωνοποίησης εξασφαλίζει την μη αλλοίωση των θρεπτικών υλών κατά μεγάλο βαθμό που επιλέγουμε και περιέχονται στις φυσικές πρώτες ύλες και σε συνδυασμό με μακρά φυσική ωρίμανση, (4-6 εβδομάδες σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας) χωρίς τη χρήση επιταχυντών και χημικών παραγόντων σταθερότητας, απορρίπτοντας τα χημικά πρόσθετα, αφριστικούς παράγοντες (sls) και τεχνητά αρώματα, οδηγεί στην ανώτερη ποιοτικά καλλυντική μπάρα σαπουνιού για την καθημερινή περιποίηση.

Επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό φυσικής ενυδάτωσης αποτελεί η φυσική γλυκερίνη που περιέχουν τα σαπούνια της Sapoon, μιας και δημιουργείται κατά την παραγωγή, η οποία όμως απουσιάζει από τα βιομηχανοποιημένα σαπούνια. Είναι προϊόντα που συμβάλουν στην αποτοξίνωση της επιδερμίδας από τη χρόνια χρήση ,συνθετικών και επιφανειοδραστικών ουσιών και επιπλέον -πρόκειται- προϊόντα με καλλυντικές ιδιότητες. Συνοψίζοντας επιτυγχάνεται ο συνδυασμός καθαριότητας και φροντίδας ταυτόχρονα. Η αξία τους είναι η συνεχής χρήση όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα προϊόντα μας είναι ιδανικά για όλες τις ευαίσθητες επιδερμίδες και έχουν ήπια αντισηπτική δράση. Μπορείτε να τα βρείτε στη ιστοσελίδα/e-shop μας καθώς και σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα που συνεργαζόμαστε.

Ανήκετε σε μια όλο και πιο αναπτυσσόμενη και ευρεία κατηγορία στις μέρες μας, αυτή των “Natural Cosmetic Products" ο οποίος έχει έντονο ανταγωνισμό, λόγω της πληθώρας εταιρειών που ασχολούνται με αντίστοιχα προϊόντα, ακόμα και ίδιας μεθόδου, ποια είναι η θέση σας και πιο κενό θεωρείται ότι καλύπτεται;

Είμαστε από τις πρώτες και λίγες σε αριθμό εξειδικευμένες εταιρείες αυτού του τύπου φυσικών καλλυντικών, με πολυετή πείρα, με την κατάλληλη ομάδα επιστημόνων για τη στήριξη του εγχειρήματος και συνταγές εστιασμένες στη φροντίδα του κάθε τύπου δέρματος, με το σωστό συνδυασμό πολλών πιστοποιημένων πρώτων υλών. Όσο αφορά τη διαφορά σε σχέση με τα άλλα προϊόντα υγρής μορφής ή στέρεας μπάρας, βασίζεται στη σύγχρονη, παραγωγική διεργασία της ψυχρής σαπωνοποίησης.

Η αξία των προϊόντων Sapoon,ως προϊόντα βασικής ανάγκης , είναι η συνεχής περιποίηση καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας

Η συγκεκριμένη μέθοδος παραγωγής καλλυντικών, ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό ως “Cold Process”, μπορεί να υποστηρίξει ένα 100% φυσικό αποτέλεσμα με την κατάλληλη επιλογή σε φυσικές πρώτες ύλες με στόχο να εγγυηθεί ένα άρτιο ποιοτικά σαπούνι . Κύριο στοιχείο για την παραγωγή "Cold Process" είναι ότι στηρίζεται ως απαραίτητη βάση σε σημαντικά φυτικά Έλαια για τη διαδικασία της σαπωνοποίησης (στην Ελλάδα επιλέγουμε ελαιόλαδο) και όχι έτοιμες σαπουνόμαζες που παράγονται μαζικά σε βιομηχανικού τύπου διαδικασίες.

Τα καλλυντικά σαπούνια της Sapoon ξεχωρίζουν για πολλούς και σημαντικούς λόγους από άλλα παρόμοια προϊόντα της αγοράς: Από την ισορροπημένη πληρότητα των συνταγών μας, με επιλογή σε δυνατούς συνδυασμούς καλλυντικών ελαίων, τη συνεργασία με πιστοποιημένους παραγωγούς έως το design και τη χρηστικότητα της συσκευασίας μας που διασφαλίζει το προϊόν και του δίνει επιπλέον μια μοναδικότητα ως προς την τελική του εικόνα. Η βάση της επιτυχίας είναι ότι η Sapoon βασίζεται σε δική της αδειοδοτημένη παραγωγική μονάδα ώστε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο σε όλη τη διαδικασία παραγωγής-ωρίμανσης μέχρι και την αποδέσμευση των προϊόντων. Για να έρθω στην αναφορά σας περί ανταγωνισμού, η Sapoon αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό πιστεύοντας στην κορυφαία ποιότητα του προϊόντος, στη διαφορετική στόχευση στην αγορά και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών μέσο της καινοτομίας της παραγωγής και των συστατικών-ιδιοτήτων των σαπουνιών της.

Αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενα σας μια διαφορετική σκέψη πάνω στην έννοια του καλλυντικού προϊόντος και της χρήσης του.

Η Sapoon αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό πιστεύοντας στην κορυφαία ποιότητα του προϊόντος

Πολλές φορές χρησιμοποιούμε καλλυντικά προϊόντα ώστε να επιτύχουμε άμεσα αποτελέσματα. Για τα καλλυντικά προϊόντα καλλωπισμού και την ευρεία χρήση τους σίγουρα σημαντικός παράγοντας έχει να κάνει με μια ευκολία χρήσης σε συνδυασμό με το άμεσο αποτέλεσμα που προσδοκούμε. Εμείς στη Sapoon έχουμε ως μέλημα την έννοια της πρόληψης ώστε με την καθημερινή χρήση να περιοριστούν περιπτώσεις δερματολογικών προβλημάτων, που δημιουργήθηκαν από επιφανειοδραστικά στοιχεία. Επίσης στόχος μας να καταργήσουμε το διαχωρισμό μεταξύ προιόντων απλού καθαρισμού και ενυδατικών που λειτουργούν συμπληρωματικά .πχ τα βιομηχανοποιημένα σαπούνια αφυδατώνουν την επιδερμίδα και καθιστούν τη χρήση ενυδατικών προϊόντων αναγκαία, δημιουργώντας έτσι μια αλυσιδωτή οικονομία.

Πρόταση μας η αξιοποίηση τμήματος του ελεύθερου χρόνου μας, με την τακτική επιμέλεια και τον καθαρισμό της επιδερμίδας μας, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα φυσικά προϊόντα

Εμείς στη Sapoon έχουμε ως μέλημα την έννοια της πρόληψης και όχι της δραστικής αντιμετώπισης

Αποτέλεσμα η χρήση της στερεάς μορφής καλλυντικής μπάρας σαπουνιού γίνεται ένα πολύ χρήσιμο προϊόν καθημερινής φροντίδας, που με την απαραίτητη προσοχή μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούμε αμφιβόλου προέλευσης και σύστασης Στόχος της εταιρείας μας όπως αναφέραμε και στην αρχή, όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί η παραγωγή καλλυντικών στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, ως εκ τούτου μια στροφή σε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε να προτείνεται από αρκετές εταιρείες του κλάδου,ως κάτι που επιτάσσει η αγορά και προσιδιάζει με την αντίληψη της μαζικής παραγωγής. Πιστεύουμε ότι δίνουμε το παράδειγμα , μηδενίζοντας ουσιαστικά τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μιας και η απαιτούμενη ενέργεια και οι αντίστοιχες εκπομπές CO2 που του αναλογούν είναι εξαιρετικά χαμηλότερες από εκείνες των βιομηχανοποιημένων σαπουνιών και διεργασιών που αγνοούν τον οικολογικό παράγοντα. Mια ecoethical παραγωγή σε όλα τα στάδια της. Για τη Sapoon το κύριο μέλημα αποτελεί η πρόληψη και όχι η αντιμετώπιση.

Δεδομένου ότι είναι ένα premium προϊόν, σε ποιους απευθύνεται; Είναι εύκολο να εδραιωθούν στην αγορά της Ελλάδας;

Εντάσσεται ως Premium προϊόν λόγω ποιότητας, ιδιοτήτων και αξίας πρώτων υλών, διαδικασίας παραγωγής και design. Είναι Ελληνικά προϊόντα και απευθύνονται σε όλους εκείνους που αναζητούν ένα φυσικό καλλυντικό προϊόν καθημερινού καθαρισμού και φυσικής περιποίησης της επιδερμίδας, απαλλαγμένο από επιβλαβή πρόσθετα. Η υπόσχεση μας είναι ότι τα προϊόντα μας στηρίζουν τη προσωπική μας καθημερινή επιμέλεια με το σωστό προγραμματισμό και τη διάθεση λίγου χρόνου επί πλέον για τον εαυτό μας. Πρόκειται για προϊόντα με συγκρατημένη τιμή στην αγορά αναλογιζόμενοι το κόστος τους και τη γενικότερη συνθήκη κόστους ζωής, επιπλέον έχουμε ενταχθεί στη κατηγορία προϊόντων βασικής ανάγκης με το ΦΠΑ 6% με αποτέλεσμα τη μείωση της τελικής τιμής.

Τα προϊόντα της Sapoon αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση ,με στόχο να αποτελέσει ένα υψηλών προδιαγραφών προϊόν για το είδος του

Αναφορικά με την εσωτερική αγορά η Sapoon αν και συζητάμε για ελεγχόμενη παραγωγή έχει τη δυνατότητα διανομής σε οποιοδήποτε κανάλι αντιλαμβάνεται και πληρεί τις εμπορικές προϋποθέσεις μας. Όπως έχουμε αναφέρει έχουμε ξεκινήσει χωρίς να βασιστούμε σε προηγούμενες εμπορικές δραστηρίοτητες και δημόσιες σχέσεις. Μια παράμετρος που μας προβληματίζει είναι ότι ένα μικρό ποσοστό 10% περίπου από τα εγχώρια φαρμακεία μπορούν να προμηθεύσουν στους καταναλωτές καλλυντικές μπάρες ψυχρής μεθόδου, και αναφέρομαι σε αυτές τις εταιρίες που έχουν άδεια να πωλούνται νόμιμα σε φαρμακεία, είναι εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ, και τα προϊόντα τους έχουν υποβληθεί και στους αντίστοιχους δερματολογικούς ελέγχους.” Αυτή η συνθήκη λειτουργεί αρνητικά , περιφράζει το χώρο για τις εταιρείες που έχουν επενδύσει σε αυτό το τομέα και νοθεύει κατά κάποιο τρόπο εμμέσως την αγορά,περιορίζοντας τη πληροφόρηση των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Είστε ικανοποιημένοι από τις κινήσεις εξωστρέφειας λόγω ότι κερδίζουμε έδαφος ως χώρα με προϊόντα προέλευσης αλλά και ειδικής παραγωγής;

Συνδιασμός ποιότητας και Packaging της “ Luxury Collection” οδηγός συνεργασίας με πολυτελή Ηotels & Villas στις κυριότερες τουριστικές περιοχές της χώρας”

Όσο αφορά την εξωστρέφεια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή το άνοιγμα στην αγορά τού εξωτερικού. Έχουμε συμμετάσχει σε 2 διεθνές εκθέσεις αλλά οι κινήσεις έχουν γίνει ολοκληρωτικά από εμάς, λόγω ότι εδρεύουμε στην Αθήνα και όχι σε κάποιο νομό εκτός. Έχουμε συνάψει συνεργασίες με κριτήριο ποιες επαφές και εταιρείες στο εξωτερικό θα είναι επωφελείς για εμάς όπως στη Φινλανδία για να δώσω ένα παράδειγμα. Θερμή αποδοχή βρήκαμε και από τους Έλληνες του εξωτερικού ( Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία και Ελβετία) γεγονός που μας ενθαρρύνει και είναι μπούσουλας για το εξωτερικό.

Αναλογιζόμενος την εικόνα του προϊόντος όσο αφορά το design και το packaging των προϊόντων σας, προσφέρει ένα plus. Τελικά πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο δώρο φροντίδας;

Τα προϊόντα της Sapoon αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση ,με στόχο να αποτελέσει ένα υψηλών προδιαγραφών προϊόν για το είδος του. Έπειτα από συζητήσεις με την ομάδα της Sapoon, καταλήξαμε ότι θα πρέπει η συσκευασία και η αισθητική να αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας στο 100% ως ένα Premium προϊόν και είμαστε απολύτως ευχαριστημένοι που προσέδωσε χαρακτήρα μοναδικό για την εταιρεία μας.. Αυτό αποτυπώνεται σε μια luxury handmade επιλογή σε όλη τη γραμμή συσκευασίας. Επιπλέον, πέραν των συνεργασιών με καταστήματα λιανικής, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στις συνεργασίες με ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων στις κυριότερες τουριστικές περιοχές της χώρας, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος η Ρόδος που λόγω της ποιότητα αλλά και της αισθητικής το εντάσσουν ως “Premium Gif.

Προσφέροντας τα προιόντα Sapoon ως Special “Gift- Favor” για σημαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις

Πρόκειται για Unique παραγωγές για την κάθε περίπτωση συνεργασίας και όχι διασπορά εμπορεύματος. Γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι οι πελάτες τους επιλέγοντας τον τόπο και με βάση τον ανταγωνισμό θα επιζητήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία Ελληνικών και μοναδικών παροχών και δώρων που θα αντανακλά , μια ρομαντική αλλά και ποιοτική συνθήκη φιλοξενίας , ώστε να ολοκληρώνει την εικόνα του Ελληνικού μαγευτικού τοπίου και από την άλλη ένα δώρο με σημασία για την εποχή που διανύουμε.

Υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθεί ως “Premium Gift” για κάποια κοινωνική εκδήλωση;

Ναι υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής των προϊόντων Sapoon της “Luxury Collection” σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ένα Special “Favor” στη γαμήλια τελετή προς τους καλεσμένους. Η αλήθεια είναι ότι μας χαροποιεί και μας έχει ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό η ανταπόκριση του κοινού ,αναφέρομαι σε περιπτώσεις εντός αλλά και κάποιες εκτός Ελλάδας , μιας και το γεγονός της επιλογής των προϊόντων μας γίνετε μέρος και ντύνει μια μοναδική στιγμή στη ζωή αυτών των ανθρώπων.

Θα θέλατε να μας αναφέρετε λίγα λόγια για τα προϊόντα σας; Ποιες είναι οι συνταγές σας και αν θεωρείτε κάποια ως best seller;

Το business plan της Sapοon για τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνει την ευρεία αναγνωσιμότητα του brand name της ως συνώνυμο της υψηλής ποιότητας

Όλες οι συνταγές έχουν κοινή βάση το ελληνικό βιολογικό παρθένο ελαιόλαδο,και επιπλέον το δυνατό μας στοιχείο των ισορροπημένων πολλών διαφορετικών καλλυντικών ελαίων. Την ίδια στιγμή όλα είναι διαφορετικά μεταξύ τους και ξεχωριστά. Στην παραγωγή χρησιμοποιούμε πιστοποιημένες πρώτες ύλες σε συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς, αλλά και ξένους προμηθευτές, μεταξύ των οποίων μαστίχα Χίου, κρόκος, γιαούρτι, πρόπολη, εκχύλισμα ροδιού, κατσικίσιο γάλα, με αποτέλεσμα να έχουμε 12 ιδιαίτερους συνδυασμούς και όλοι οι κωδικοί μας να μας αντιπροσωπεύουν ως ποιότητα( γελιο, μεταξύ της ομάδας υπάρχουν προτιμήσεις όπως Μαστίχα, Μελισσοκέρι, Δάφνη, Τσουκνίδα)

Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι μελλοντικές σας βλέψεις;

Το business plan της Sapοon για τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνει την ευρεία αναγνωσιμότητα του brand name στον χώρο των φυσικών καλλυντικών υψηλής ποιότητας και την ανάπτυξη του δικτύου της στην εγχώρια αλλά και την Ευρωπαϊκή αγορά.

Τα σαπούνια της sapoon έχουν άδεια να πωλούνται νόμιμα σε φαρμακεία, μιας και είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, ενώ έχουν υποβληθεί και στους αντίστοιχους δερματολογικούς ελέγχους.

Με αφορμή την αναγνώριση των ισχυρών πλεονεκτημάτων του σαπουνιού ως προϊόν καθημερινής χρήσης και φροντίδας και την προσωπική ανάγκη χρήσης ενός προϊόντος για όλο το σώμα χωρίς καθόλου χημικά πρόσθετα η sapoon προσφέρει κουπόνι έκπτωσης -10% στους αναγνώστες του Newsbeast (NewsbeastSapoon).

Αυτή είναι η ιστορία της εταιρείας φυσικών καλλυντικών σαπουνιών που εμπιστευόμαστε και θα συνεχίζουμε να προτιμάμε.

