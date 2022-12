Η Wizz Air, η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην Ευρώπη και η πιο βιώσιμη περιβαλλοντικά αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, ανακοινώνει τρία ultra-χαμηλού κόστους δρομολόγια από την Αθήνα προς το Βουκουρέστι στην Ρουμανία, το Τελ Αβίβ στο Ισραήλ και προς τα Τίρανα στην Αλβανία. Εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα μέσω του wizzair.com ή του mobile app της εταιρείας, με τιμές που ξεκινούν από 19.99 ΕΥΡΩ*.

Οι νέες πτήσεις ξεκίνησαν από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στις 2 Δεκεμβρίου, με την εγκαινίαση του νέου δρομολογίου προς την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι, το οποίο αποτελεί και το πολιτιστικό, βιομηχανικό και οικονομικό κέντρο της χώρας.

Η Wizz Air συνεχίζει να αναπτύσσει το δίκτυό της από την Αθήνα με την έναρξη δύο ακόμα νέων δρομολογίων, προς το Τελ Αβίβ και προς τα Τίρανα στις 12 Δεκεμβρίου. Οι επιβάτες θα μπορούν πλέον να ταξιδέψουν προς το οικονομικό και τεχνολογικό κέντρο του Ισραήλ, το οποίο προσφέρει αφενός μια 24ωρη πολιτιστική εμπειρία, αλλά είναι διάσημο επίσης για τη ζωντανή νυχτερινή ζωή και ακόμα αποτελεί και την Παγκόσμια πρωτεύουσα της vegan διατροφής. Παράλληλα μπορούν να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, τα οποία και αποτελούν το σημαντικότερο οικονομικό, επιχειρηματικό, πολιτικό και εμπορικό κέντρο της χώρας, ενώ συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στις πόλεις της Ευρώπης με το εξαιρετικό ηλιόλουστο μεσογειακό κλίμα.

Μαζί με τις νέες πτήσεις, η Wizz Air πλέον προσφέρει από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 12 δρομολόγια σε 11 χώρες και αναπτύσσει ακόμα περισσότερο την παρουσία της στην Ελλάδα, από όπου και εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό από το ξεκίνημα των πτήσεών της, το 2004.

Ο Adria Rabassa, Head of Network Development της Wizz Air δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανακοινώνουμε την προσθήκη τριών νέων δρομολογίων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, προσφέροντας στους επιβάτες μας ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία για συναρπαστικές επιλογές city break και διακοπών για τη χειμερινή περίοδο αλλά και πέραν αυτής. Προσπαθούμε συνεχώς να επεκτείνουμε το δίκτυο δρομολογίων μας, δημιουργώντας περισσότερες συνδέσεις χαμηλού κόστους, ενώ παράλληλα τονώνουμε τις τοπικές οικονομίες. Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τους επιβάτες στον νεαρό, αποδοτικό και περιβαλλοντικά βιώσιμο στόλο μας, καθώς θα ταξιδέψουν αυτές τις γιορτές και την Πρωτοχρονιά και ευχαριστούμε τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την καρποφόρα συνεργασία μας που έκανε δυνατή αυτή την επέκτασή μας».

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, Ιωάννα Παπαδοπούλου, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Wizz Air, ανακοίνωσε την περαιτέρω επέκταση του δικτύου της στην Αθήνα, εγκαινιάζοντας το Δεκέμβριο τρεις ακόμη συναρπαστικούς προορισμούς με δυναμική ανάπτυξη, το Βουκουρέστι, το Τελ Αβίβ και τα Τίρανα! Η Wizz Air έχει ήδη μεταφέρει μέσα στο 2022 περισσότερους επιβάτες από ποτέ στην ελληνική πρωτεύουσα και είναι βέβαιο ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν το εξαιρετικό αεροπορικό προϊόν της εταιρείας, η οποία προσφέρει συνολικά 12 δρομολόγια σε 11 χώρες με πτήσεις από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ευχόμαστε επιτυχία και ανάπτυξη στον αεροπορικό μας συνεργάτη και συνεχίζουμε σταθερά να υποστηρίζουμε τα αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας στην αγορά της Αθήνας!».

ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ WIZZ AIR

Δρομολόγιο Κάθε πότε Έναρξη Τιμές Από* Αθήνα – Βουκουρέστι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή 2 Δεκ 2022 19.99 ΕΥΡ Αθήνα – Τελ Αβίβ Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 12 Δεκ 2022 34.99 ΕΥΡ Αθήνα – Τίρανα Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 12 Δεκ 2022 24.99 ΕΥΡ

* One-way price, including taxes, administration, and other non-optional charges. One carry-on bag (max: 40x30x20cm) is included. Trolley bag and each piece of checked-in baggage is subject to additional fees. The price applies only to bookings made on wizzair.com and the WIZZ mobile app.