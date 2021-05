Παρά το γενικό «μούδιασμα» σε ό,τι αφορά τον τουρισμό από Ρωσία, λόγω της πανδημίας, μια οικογένεια Ρώσων βρίσκεται ήδη στη Χαλκιδική και χαίρεται τον καλοκαιρινό ήλιο χάρη στο ταλέντο της 9χρονης Ουλιάνας Ζελεντσόβα από τη Μόσχα.

Τέσσερα χρόνια τώρα η ελληνική πρεσβεία στη Μόσχα σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων και τον Οργανισμό Τουρισμού Χαλκιδικής και άλλους φορείς του τουρισμού στην Ελλάδα, διοργανώνει έναν διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά, που δίνει την ευκαιρία σε οικογένειες από τη Ρωσία να γνωρίσουν τη χώρα μας και να απολαύσουν τις διακοπές τους εδώ.

Η μικρή Ουλιάνα ήξερε ότι είχε κάνει καλή δουλειά αλλά ίσως δεν περίμενε -όταν σφράγιζε τον φάκελο με το έργο της «Η γυναίκα και η κότα» για να το στείλει στο διαγωνισμό ζωγραφικής της ελληνικής πρεσβείας «Μύθοι του Αισώπου», πριν από περίπου ενάμισι χρόνο- ότι θα της χαρίσει τελικά διακρίσεις σε δύο ελληνικούς διαγωνισμούς και ένα ταξίδι στην Ελλάδα.

Στην πρώτη διοργάνωση οι νικητές κέρδισαν διακοπές σε Ρόδο και Κω ενώ τα δύο τελευταία χρόνια το έπαθλο αφορά τη Χαλκιδική. Άλλωστε η Χαλκιδική, όπως και η Ρόδος, η Κρήτη αλλά και η δυτική Πελοπόννησος είναι από τους προορισμούς που αγαπούν ιδιαίτερα οι Ρώσοι, όπως αναφέρουν οι επαγγελματίες του χώρου.

«Για εμάς η αγορά της Ρωσίας είναι μια σημαντική αγορά και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να συνδράμουμε στη διπλωματία των δύο χωρών. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι τουρίστες βρίσκονται στην 6η θέση πανελλαδικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019 και αγαπούν την Ελλάδα ως προορισμό, για αυτό ελπίζουμε να αφήσουμε πίσω μας τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω πανδημίας, να ανοίξουν οι πτήσεις από τη Ρωσία και σύντομα να δούμε ξανά Ρώσους τουρίστες στη χώρα μας», επεσήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος.

Η ζωγραφιά της 9χρονης Ουλιάνα Ζελεντσόβα «Η γυναίκα και η κότα» που κέρδισε στον διαγωνισμό ζωγραφικής της ελληνικής πρεσβείας και την οποία παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτές τις ημέρες, η μικρή Ουλιάνα βρίσκεται στη Νικήτη Χαλκιδικής και απολαμβάνει μαζί με την οικογένειά της τις πενθήμερες διακοπές στο πολυτελές ξενοδοχείο Acrotel Athena Pallas, προσφορά της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής που είναι ένας από τους χορηγούς του διαγωνισμού «Μύθοι του Αισώπου».

Εκείνο που την έχει ενθουσιάσει, όπως λέει, είναι η καταγάλανη θάλασσα, τα γραφικά χωριουδάκια και οι παραλίες. «Αγαπώ την Ελλάδα, την ιστορία, τη φύση και τους ανθρώπους της. Έχω ξαναέρθει με την οικογένειά μου», προσθέτει.

Το έργο της «Η γυναίκα και η κότα» ήρθε πρώτο στην κατηγορία για παιδιά 7-9 ετών στον διαγωνισμό με θέμα τους μύθους του Αισώπου που διοργάνωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στη Μόσχα από τις 10 Οκτωβρίου 2019 έως την 1η Απριλίου 2020, στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσίας στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία.

Στον διαγωνισμό, που διοργανώνεται με διαφορετικό θέμα αδιάλειπτα τα τελευταία 4 χρόνια, συμμετείχαν περισσότερα από 1.000 παιδιά από όλη την Ρωσία. Επιλεγμένα έργα των παιδιών, μάλιστα, περιελήφθησαν σε ειδικό λεύκωμα που εξέδωσε η Βουλή των Ελλήνων και διανεμήθηκε σε ρωσικά σχολεία και μαθητές που συμμετείχαν.

Το μεγάλο βραβείο του διαγωνισμού ήταν ένα πενθήμερο καλοκαιρινό ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά πέρυσι, εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί.

Όμως, η «Γυναίκα και η κότα» δεν κέρδισε τις εντυπώσεις μόνο στον διαγωνισμό της ελληνικής πρεσβείας. Ήταν ένα από τα έργα που διακρίθηκαν και στον Διεθνή Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής «κοντά ή μακριά ΕΙΜΑΣΤΕ όλοι ΕΝΑ (near or far WE all are ONE») που διοργάνωσε το 2020 η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας (ΠΠΕ) και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών (ΓΓΔΔΑΕ), σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

Αυτές τις ημέρες, η Ουλιάνα, όπως και πολλά άλλα παιδιά από τη Ρωσία, ζωγραφίζουν για να συμμετάσχουν σε έναν νέο διαγωνισμό της πρεσβείας: Το θέμα του είναι η ρωσική συμβολή στον αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία το 1821, και διοργανώνεται σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Οι νικητές θα κερδίσουν από ένα ταξίδι σε Κρήτη, Ρόδο και Χαλκιδική.