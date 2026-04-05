Μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και πολλοί από εσάς ενδεχομένως, φέτος, δεν έχετε κλείσει διακοπές για το Πάσχα. Ωστόσο, Πάσχα στην πόλη δεν σας «κάθεται» καλά και ψάχνετε για μια κοντινή απόδραση.

Και σε αυτή την περίπτωση οι επιλογές είναι πολλές, αλλά λέμε να το πάμε… σταθερά και να επιλέξουμε έναν προορισμό που ξέρουμε ότι θα περάσουμε καλά και δεν θα το μετανιώσουμε. Εντάξει, θα μετανιώσουμε κάποιες στιγμές, για τον πολύ κόσμο που θα συναντήσουμε, αλλά σαν το Ναύπλιο δεν έχει. Σωστά; Εξάλλου, πρόκειται για μία από τις ωραιότερες πόλεις της χώρας, και είναι το μέρος που πάντα επισκέπτεσαι και πάντα νιώθεις σαν να είναι η πρώτη σου φορά σε αυτό.

Με μια ένδοξη και λαμπρή ιστορία, είναι σίγουρο πως το Ναύπλιο γοητεύει τους πάντες. Σήμα κατατεθέν του το Παλαμήδι, που είναι ορατό από οποιοδήποτε σημείο της πόλης, προσφέροντας εκπληκτική θέα. Το Μπούρτζι, το μικρό φρούριο, είναι το έτερο διάσημο αξιοθέατο του Ναυπλίου, ενώ σημεία αναφοράς αποτελούν και η πλατεία Συντάγματος, η ιστορική πλατεία της πόλης, όπου έκαναν τα σχέδιά τους οι οπλαρχηγοί της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Επίσης, αξίζει να δει κανείς το Βουλευτικό, ένα καλοδιατηρημένο τζαμί, όπου στεγάστηκε η πρώτη Βουλή της χώρας, το Παλιό Τζαμί, γνωστό σήμερα και ως Τριανόν, και την Ακροναυπλία -μεταξύ της οποίας και του Παλαμηδίου συναντάται και η παραλία Αρβανιτιάς– την ακρόπολη και το παλαιότερο από τα φρούρια της πόλης, που προσεγγίζεται μόνο από το βόρειο τμήμα της.

Στα σοκάκια γύρω από την κεντρική πλατεία συγκεντρώνεται όλη η τουριστική δραστηριότητα της πόλης με cafes, ταβερνάκια και καταστήματα με παραδοσιακά και αναμνηστικά είδη, ενώ εδώ θα δείτε και την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831 δολοφονήθηκε ο πρώτος κυβερνήτης της ανεξάρτητης Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας. Μάλιστα, το σημάδι από τη σφαίρα που του αφαίρεσε τη ζωή είναι ακόμη ορατό.

Οι πιο ρομαντικοί, ωστόσο, σίγουρα θα απολαύσουν τη βόλτα, τον καφέ ή το φαγητό τους στην παραλιακή περαντζάδα της πόλης, με το Μπούρτζι να λειτουργεί ως υπέροχο φόντο των στιγμών τους στην όμορφη πόλη του Ναυπλίου.

