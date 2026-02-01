Η Βιέννη, το Σάλτσμπουργκ, το Γκρατς είναι οι δημοφιλείς προορισμοί της Αυστρίας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα μέρη που αξίζει να τα ανακαλύψετε και στα οποία θα ζήσετε μοναδικές εμπειρίες, μακριά από την πολλή φασαρία και τις ορδές των τουριστών.

Κι ένα από αυτά τα μέρη είναι και το Μπρέγκεντς, η μικρή κοσμοπολίτικη πόλη, χτισμένη στις νοτιοανατολικές όχθες της λίμνης της Κωνσταντίας, που αποτελεί ένα μοναδικό σταυροδρόμι φυσικής ομορφιάς, πλούσιας ιστορίας και σύγχρονου πολιτισμού. Το Μπρέγκεντς είναι η πρωτεύουσα του Βόραλμπεργκ, του δυτικότερου ομόσπονδου κρατιδίου της Αυστρίας και βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Pfänder. Η πόλη είναι χωρισμένη στην Άνω και την Κάτω (Unterstadt και Oberstadt) και είναι γνωστή για τα φεστιβάλ που διοργανώνει, κυρίως το καλοκαίρι, τα μουσεία και τις γκαλερί της.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς την ειδυλλιακή λίμνη της Κωνσταντίας, μια από τις πιο γραφικές στην Ευρώπη. Εκεί βρίσκεται το κιόσκι Fischersteg χτισμένο στην προβλήτα, που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους ψαράδες της περιοχής, ενώ το 1923 από μια αεροπορική εταιρεία υδροπλάνων. Στην Κάτω πόλη βρίσκεται ο ναός St. Nepomuk που χρονολογείται από το 18ο αιώνα, το Δημαρχείο που χτίστηκε το 1686 και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο χρονολογείται από το 1408.

Το μουσείο Βόραλμπεργκ κατασκευάστηκε το 1857 για να φιλοξενήσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του κράτους και ο μπαρόκ πύργος του Αγίου Μαρτίνου στην Άνω πόλη (Oberstadt) χτίστηκε μεταξύ 1599 και 1602, ως παρατηρητήριο. Το Μπρέγκεντς προσφέρει, επίσης, πολλές διαδρομές για ποδηλασία γύρω από τη λίμνη ή πεζοπορία στα βουνά, όπως το «Μονοπάτι του Τυριού».

