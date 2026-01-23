Πολλοί αποκαλούν το Αμβούργο η «Βενετία του Βόρρα» και ρίχνοντας μια ματιά στις εικόνες, δεν έχουν άδικο. Η κοσμοπολίτικη πόλη της Γερμανίας και δεύτερη μεγαλύτερη της χώρας, συνδυάζει την καταπράσινη φύση με τη μεγάλη ναυτική ιστορία.

Το Αμβούργο πάνω στα νερά του Έλβα και του Άλστερ, εντυπωσιάζει με ένα υπερθέαμα λιμνών, καναλιών και ειδυλλιακών πάρκων, ενώ αποτελεί ένα κράμα αντιθέσεων με βιομηχανικές περιοχές και μοντέρνες αστικές συνοικίες. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Δημαρχείο της πόλης και τον Πύργο του που αποτελεί το ψηλότερο κτίριο στην Παλιά Πόλη με ύψος 112 μέτρα. Ακόμη, το International Maritimes Museum που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή ναυτικών θησαυρών στον κόσμο. Ο ταξιδιώτης θα ανακαλύψει τη χανσεατική πόλη-λιμάνι κάνοντας μια πλωτή βόλτα γύρω από τις αποβάθρες, περνώντας κανάλια, γέφυρες, αποθήκες και τα εντυπωσιακά πλοία-μουσεία που είναι αραγμένα στα νερά του Έλβα.

Από τα πιο διάσημα αξιοθέατα είνα σίγουρα το Speicherstadt, ένα δίκτυο από αποθήκες που θεωρείται το μεγαλύτερο του κόσμου. Χτίστηκε στο διάστημα από το 1883 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1920 και εκτείνεται σε μια έκταση 260.000 τ.μ. Οι αποθήκες είναι χτισμένες από κόκκινο τούβλο, αντιπροσωπευτικό δείγμα της νεογοτθικής και μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής, πάνω στον ποταμό Έλβα.

Στην περιοχή βρίσκεται και το Miniatur Wunderland ή αλλιώς η «Μικροσκοπική Χώρα των Θαυμάτων». Πρόκειται για ένα μουσείο γεμάτο μινιατούρες, με το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο μοντελισμού του κόσμου. Η τεχνητή λίμνη Alster, πάλι, είναι ένας παράδεισος απόδρασης και αναψυχής με βελανιδιές, καστανιές, κύκνους και χήνες του πάρκου που την περιβάλλει και τα ιστιοφόρα που ταξιδεύουν στα ήρεμα νερά της.

Δείτε τις φωτογραφίες