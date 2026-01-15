Αν ονειρεύεστε ένα ευρωπαϊκό city break χωρίς να αδειάσει το πορτοφόλι σας, ίσως ήρθε η στιγμή να κοιτάξετε πέρα από τους κλασικούς, υπερτουριστικούς προορισμούς. Γιατί, όσο γοητευτικές κι αν είναι η Ρώμη, το Άμστερνταμ ή η Βαρκελώνη, σπάνια συγκαταλέγονται στις οικονομικές επιλογές.

Η λύση βρίσκεται σε πόλεις λιγότερο προβεβλημένες, αλλά εξίσου αυθεντικές -και συχνά πολύ πιο φιλικές προς τον ταξιδιώτη. Μετά από έρευνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Time Out ξεχώρισε προορισμούς που συνδυάζουν χαμηλό κόστος διαμονής και φαγητού, λιγότερο συνωστισμό και προσιτές πτήσεις. Στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται ένα όνομα που ίσως δεν περιμένατε: το Σαράγεβο.

Η πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, απλωμένη ανάμεσα στις καταπράσινες Δειναρικές Άλπεις και με τον ποταμό Μίλιατσκα να τη διασχίζει, αναδεικνύεται ως η πιο οικονομική city break επιλογή της χρονιάς. Εδώ, μια μπύρας κοστίζει περίπου 2,30 ευρώ, ενώ μια διανυκτέρευση σε Airbnb μπορεί να βρεθεί ακόμα και με 40 ευρώ -τιμές που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στην Ευρώπη.

Και το καλύτερο; Το Σαράγεβο δεν είναι απλώς φθηνό· είναι γεμάτο χαρακτήρα. Ξεκινήστε την εξερεύνηση από την κλειστή αγορά Gradska tržnica Markale, δοκιμάστε παραδοσιακό burek και συνεχίστε με μπύρες ή κρασί σε τοπικά στέκια, όπου οι τιμές παραμένουν σταθερά χαμηλές. Για έναν αυθεντικό βοσνιακό καφέ, το Caffe Divan θεωρείται στάση απαραίτητη.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εδώ δεν υπάρχει η αίσθηση ότι πρέπει συνεχώς να ξοδεύετε. Η πόλη προσφέρεται για ατελείωτες βόλτες στα γραφικά της σοκάκια, ενώ οι δωρεάν περιηγήσεις με τα πόδια αποκαλύπτουν σημαντικά αξιοθέατα, όπως τη Λατινική Γέφυρα, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Όσο για την καλύτερη εποχή επίσκεψης; Η συντάκτρια οδηγών του Time Out, Ella Doyle, προτείνει τον Αύγουστο: «Η πόλη λούζεται στον ήλιο, αλλά ο σημαντικότερος λόγος είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο -ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ζωντανά της νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Αν, λοιπόν, αναζητάτε το πιο οικονομικό city break για το 2026, το Σαράγεβο αποδεικνύει ότι η Ευρώπη παραμένει συναρπαστική -και προσιτή- για όσους ξέρουν πού να κοιτάξουν.

Δείτε τη λίστα με τα πιο οικονομικά city break στην Ευρώπη σύμφωνα με το Time Out: