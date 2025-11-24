Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Βελγίου, η πιο cool και ιδανική επιλογή για ταξίδι στο εξωτερικό την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Ο λόγος, φυσικά, για την Αμβέρσα, την «πόλη των διαμαντιών», που λατρεύουν όσοι ψάχνουν για ένα διαφορετικό ταξίδι, οι άνθρωποι της μόδας, κι εννοείται οι έμποροι διαμαντιών.

Εδώ, άλλωστε, θα συναντήσετε έναν ιδιαίτερο δρόμο, υψίστης ασφάλειας, καθώς προστατεύεται από ένα αστυνομικό τμήμα, δεκάδες κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και αρκετούς ένοπλους στρατιώτες. Ο λόγος για την Hoveniersstraat, που αποτελεί παγκόσμιο κέντρο της βιομηχανίας διαμαντιών, αφού περίπου το 84% όλων των ακατέργαστων διαμαντιών και το 50% όλων των κομμένων διαμαντιών στον πλανήτη διακινούνται σήμερα σε αυτόν τον προορισμό.

Η Αμβέρσα, που απέχει λιγότερο από μία ώρα με το τρένο από τις Βρυξέλλες, αποτελεί σημαντικό κέντρο διαμαντιών από τον Μεσαίωνα. Εδώ ιδρύθηκε και το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο, που εμπορευόταν τα πάντα, από χαλκό και ασήμι μέχρι διαμάντια και χρυσό. Όμως, εδώ θα δείτε και άλλα εξίσου συναρπαστικά αξιοθέατα, όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης, που θεωρείται ο πιο εντυπωσιακός σε όλο τον κόσμο.

Η εντυπωσιακή πλατεία της, Grote Markt, είναι γεμάτη με μεσαιωνικά κτίσματα και βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης. Η μία πλευρά της κυριαρχείται από το εκπληκτικό αναγεννησιακό κτήριο του δημαρχείου, ενώ πολλά από τα άλλα ιστορικά κτίρια στεγάζουν πια εστιατόρια, μπαρ και καφέ. Εδώ, θα δείτε και το εντυπωσιακό σιντριβάνι που αναπαριστά τον Brabo να κρατάει το κομμένο χέρι ενός γίγαντα, ενώ σύμφωνα με τον θρύλο από εκεί πήρε το όνομά της η πόλη. Και φυσικά, θα σας τραβήξει την προσοχή η περιοχή γύρω από το λιμάνι που έχει αναμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Δείτε τις φωτογραφίες