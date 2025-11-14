Η Αθήνα ανακηρύχθηκε από το Time Out ως η πιο υποτιμημένη πόλη της Ευρώπης για χειμερινές διακοπές. Και όχι άδικα.

Ο δημοσιογράφος John Ovans του Time Out, λάτρης της Αθήνας, πέρασε έναν ολόκληρο χειμώνα στην πρωτεύουσα της Ελλάδας και την κατέταξε στην κορυφή της λίστας των ευρωπαϊκών city breaks κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύμφωνα με τον Ovans, η πόλη «δεν πέφτει ποτέ σε χειμερία νάρκη». Από τις αρχές του φθινοπώρου έως και την άνοιξη, η Αθήνα σφύζει από ζωή: γεμάτες ταβέρνες, πολιτιστικά events, υπαίθριες αγορές και μια δημιουργική ενέργεια που δεν σταματά. Η καθημερινότητα κυλά σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, χωρίς την πίεση των τουριστικών ουρών και των καυτών μεσημεριών του καλοκαιριού.

Κι αν σας ανησυχεί ο καιρός, να θυμάστε πως ο χειμώνας στην Αθήνα μοιάζει περισσότερο με ευρωπαϊκή άνοιξη, αναφέρει το Time Out. Οι θερμοκρασίες σπάνια πέφτουν κάτω από τους 10°C, ενώ σε πολλές μέρες φτάνουν τους 15-19 βαθμούς – και συχνά τους 20°C με ήλιο. Είναι η ιδανική εποχή για βόλτες στην Ακρόπολη, εξερεύνηση στις γειτονιές της όπως το Κουκάκι και του Ψυρρή, ή απογευματινό καφέ με θέα τη θάλασσα της Βουλιαγμένης.

Η Αθήνα αποδεικνύεται, λοιπόν, τέλειος προορισμός για όσους θέλουν ένα διάλειμμα χωρίς κρύο, αλλά και χωρίς συνωστισμό. Το Time Out επισημαίνει ότι η πόλη θα μπορούσε να «αμφισβητήσει την πρωτιά της Λισαβόνας» ως αγαπημένο προορισμό των ψηφιακών νομάδων, χάρη στο προσιτό κόστος ζωής, τη φιλόξενη ατμόσφαιρα και τον μοναδικό συνδυασμό ιστορίας και μοντέρνου τρόπου ζωής.