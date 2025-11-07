Τα χωριά της Ορεινής Αρκαδίας είναι το ένα ωραιότερο από το άλλο και τα περισσότερα από αυτά αποτελούν και δημοφιλείς προορισμούς για μια σύντομη απόδραση τα Σαββατοκύριακα.

Ένα από τα πανέμορφα χωριά του Μαινάλου είναι και η Στεμνίτσα, την οποία πολλοί αποκαλούν και το «πέτρινο στολίδι της Αρκαδίας». Χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του δυτικού Μαινάλου και σε υψόμετρο 1.100 μέτρων, ο γραφικός αυτός οικισμός γοητεύει τους επισκέπτες με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, τα πέτρινα δρομάκια και τις βυζαντινές της εκκλησίες.

Τη μοναδική ατμόσφαιρα του χωριού, άλλωστε, συνθέτουν τα μεγαλοπρεπή πυργόσπιτα, τα λιθόστρωτα καλντερίμια, οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες και οι πέτρινες κρήνες, που κερδίζουν τις εντυπώσεις των επισκεπτών. Σημείο αναφοράς για το χωριό το πέτρινο καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου, που διακρίνεται από μακριά, στην κεντρική, πέτρινη πλατεία του χωριού. Στα υπόλοιπα αξιόλογα σημεία του χωριού το λαογραφικό μουσείο και η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας, από τις ελάχιστες σε όλη τη χώρα.

Λόγω της απόκρημνης τοποθεσίας της, η Στεμνίτσα επί Τουρκοκρατίας αποτέλεσε καταφύγιο για τις οικογένειες επιφανών Ελλήνων, κάτι που βοήθησε στην εξέλιξη του χωριού ως ένα από τα σημαντικότερα βιοτεχνικά και εμπορικά κέντρα της Πελοποννήσου. Μάλιστα, οι καμπάνες της Στεμνίτσας απέκτησαν μεγάλη φήμη στα Βαλκάνια, ενώ ιδιαίτερη άνθιση σημείωσαν οι τέχνες της αργυροχρυσοχοΐας και της κατασκευής κηροπηγίων. Στην Επανάσταση του ‘21, το χωριό αποτέλεσε το κέντρο των επιχειρήσεων του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος την αποκαλούσε ως «Χωριατοπούλα του Μοριά», ενώ υπήρξε και για ένα μήνα η άτυπη πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας.

