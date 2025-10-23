Βλέποντας την από ψηλά, νομίζεις πως πρόκειται για ένα εντυπωσιακό σκηνικό που στήθηκε για τις ανάγκες γυρισμάτων μιας νέας ταινίας της Disney. Όμως, στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Ο λόγος για το πιο περίεργο μέρος στην Τουρκία, που ενώ ξεκίνησε να χτίζεται ως μια πόλη-όνειρο για λίγους κι εκλεκτούς, κατέληξε σε πόλη-φάντασμα που δεν κατοικεί κανείς σε αυτήν. Πρόκειται για το Burj Al Babas, που βρίσκεται κοντά στην ιστορική πόλη Mudurnu στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και αποτελείται από περίπου 587 μισοτελειωμένα και πλήρως εγκαταλελειμμένα πανομοιότυπα μίνι κάστρα, που μοιάζουν με εκείνα των παραμυθιών της Disney. Αρχικά, σχεδιάστηκε ως ένα πολυτελές θέρετρο για λίγους και οικονομικά ευκατάστατους, οι οποίοι θα έδιναν μέχρι και 500.000 δολάρια για να αποκτήσουν το δικό τους παλατάκι σε αυτήν.

Η ανοικοδόμηση του Burj Al Babas ξεκίνησε το 2014 από την Sarot Properties Group, μια πολυτελή εταιρεία ανάπτυξης που είχε ήδη σχεδιάσει και κατασκευάσει με επιτυχία δύο ξενοδοχεία ιαματικών πηγών στην περιοχή. Μάλιστα, τα σπίτια-κάστρα θα έφταναν τα 730 και προορίζονταν να είναι μέσα στην πολυτέλεια, προσφέροντας στους αγοραστές όλες τις ανέσεις. Το έργο υποτίθεται πως θα ολοκληρωνόταν μέσα σε τέσσερα χρόνια, όμως το 2018 διάφορα σημαντικά εμπόδια, όπως οι καταγγελίες συμβάσεων, η απεργία των εργατών, το πραξικόπημα στην Τουρκία, αλλά και η οικονομική κρίση στη χώρα, ανάγκασαν τους κατασκευαστές να κηρύξουν πτώχευση.

Το 2019 κάτι πήγε να κινηθεί, όμως η πανδημία του κορονοϊού έβαλε -όπως φαίνεται- οριστικά φρένο στο μεγαλόπνοο σχέδιο, με αποτέλεσμα σήμερα το Burj Al Babas να μοιάζει με πόλη-φάντασμα, αφού δεν επιτρέπεται ούτε η επίσκεψη σε αυτό.