Τα ταξίδια ήταν ανέκαθεν μια προσωπική υπόθεση και εμπειρία, όμως το 2026 αφήνει πίσω του κάθε έννοια έτοιμου «πακέτου ταξιδιού». Οι ταξιδιώτες θα απομακρυνθούν από τα συνηθισμένα και θα ακολουθήσουν ό,τι τους εμπνέει και τους εκφράζει πραγματικά. Από εμπειρίες γεμάτες αδρεναλίνη, μέχρι μυστικιστικές αποδράσεις και διαμονές σε φουτουριστικά σπίτια, κάθε ταξίδι θα αποτελεί ξεκάθαρη έκφραση της προσωπικότητας και ταυτότητας τους: αυτό είμαι, αυτό επιθυμώ, αυτό αγαπώ.

Η Booking.com παρουσιάζει τις δέκα βασικές τάσεις που θα διαμορφώσουν το ταξιδιωτικό τοπίο το 2026. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι διακοπές αποκτούν περισσότερο ατομικό χαρακτήρα, περισσότερο βιωματικό και αναμφισβήτητα αληθινές πιστές στην προσωπικότητα των ταξιδιωτών.

1. Romantasy Retreats: Ρομαντικές αποδράσεις σε μαγεμένους κόσμους

Εδώ και αιώνες, τα βιβλία υπήρξαν αναπόσπαστος σύντροφος των ταξιδιωτών, χωρούσαν στις βαλίτσες και διαβάζονταν σε τρένα, αεροπλάνα, παραλίες και όχι μόνο. Το 2026, με τον ρομαντισμό να εκτοξεύεται σε δημοτικότητα, η σχέση μεταξύ ιστοριών και ταξιδιών μπαίνει σε ένα νέο κεφάλαιο, αυτό των ‘’romantasy retreats’’. Οι ταξιδιώτες δεν «μπαίνουν» απλώς μέσα στα μυθιστορήματα, αλλά ταξιδεύουν και βιώνουν από κοντά τους ίδιους τους φανταστικούς κόσμους, γεμάτους δράκους, νεράιδες και μυθικά πλάσματα.

Οι διακοπές αναμένεται να μετατραπούν σε εμπειρίες μέσα σε καθηλωτικά τοπία ιστοριών, όπου μαγεμένα κάστρα, μυστικιστικά δάση, μεσαιωνικά συμπόσια και χοροί με μεταμφιέσεις να δημιουργούν ένα σκηνικό ρομαντικών απόκοσμων αποδράσεων. Περισσότεροι από επτά στους δέκα ταξιδιώτες παγκοσμίως (71%) δηλώνουν ότι θα τους ενδιέφερε να επισκεφθούν έναν προορισμό εμπνευσμένο από αυτό το είδος. Για πολλούς, αυτό δεν αφορά απλά επισκέψεις σε αξιοθέατα. Πάνω από τους μισούς (53%) είναι ανοιχτοί στο να συμμετάσχουν σε ένα role-play retreat βασισμένο στο αγαπημένο τους φανταστικό παιχνίδι, βιβλίο ή ταινία, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις (23%) δηλώνει πως σίγουρα θα το εντάξει στα μελλοντικά ταξιδιωτικά σχέδιά του.

Η τεχνολογία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή τη μορφή απόδρασης: σχεδόν οκτώ στους δέκα ταξιδιώτες (78%) δηλώνουν ανοιχτοί σε προτάσεις με τεχνητή νοημοσύνη που ταιριάζουν με την αισθητική φαντασίας, προτείνουν απομονωμένες “storybook” (που μοιάζουν με ιστορίες βιβλίων) διαμονές ή εντοπίζουν τα πραγματικά σημεία όπου γυρίστηκαν κινηματογραφικές σκηνές. Δεν περιορίζεται πλέον στη μυθοπλασία, η φαντασία μετατρέπεται σε ταξιδιωτικό σχέδιο, προσφέροντας μαγικές αποδράσεις όπου η φαντασία και η περιπέτεια γίνονται οι πρωταγωνιστές.

2. Humanoid Homes: Το μέλλον των τουριστικών καταλυμάτων

Οι εξοχικές κατοικίες έχουν από καιρό εκτιμηθεί για τον χώρο και την ιδιωτικότητά τους. Το 2026 θα σημειώνει μια νέα πολύ πιο φουτουριστική εξέλιξη: εξοχικές κατοικίες εξοπλισμένες με βοηθούς robot. Φανταστείτε να φτάνετε στο κατάλυμά σας και ένα ρομπότ να τακτοποιεί, ένα ρομπότ σεφ να ετοιμάζει το δείπνο (και να πλένει τα πιάτα), ενώ τα έξυπνα συστήματα να βελτιστοποιούν αθόρυβα την κατανάλωση νερού, ενέργειας και απορριμμάτων.

Οι ταξιδιώτες είναι έτοιμοι να αγκαλιάσουν αυτό το νέο στάδιο όπου η άνεση συναντά την περιέργεια, με το 77% να δηλώνει ότι θα έκλεινε διαμονή σε σπίτι ενισχυμένο από robots. Οι ταξιδιώτες γοητεύονται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία: σχεδόν οι μισοί (49%) θα επέλεγαν κατάλυμα με ρομπότ καθαρισμού, το 39% ενθουσιάζεται με έναν ρομποτικό σεφ, ενώ το 25% θέλει ρομπότ που διαχειρίζονται τη βιωσιμότητα του χώρου. Πέρα από την ευκολία όμως, για πολλούς (28%) είναι η καινοτομία ενώ για το 19% αποτελεί στοιχείο για να καυχηθούν για τη διαμονή τους σε ένα σπίτι το που μοιάζει βγαλμένο από επιστημονική φαντασία. Τα “humanoid homes” κάνουν δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ πρακτικότητας και παιχνιδιού επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία των διακοπών και θέτουν τις βάσεις για διαμονή που συνδυάζει την άνεση με μία αξέχαστη εμπειρία.

3. Turbulence Test: Αγάπη, Φιλία και Ομαδικότητα σε δοκιμασία

Το 2026 οι διακοπές εξελίσσονται σε ένα τεστ συμβατότητας καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες σκοπεύουν να απομακρυνθούν από την καθημερινότητα για να δοκιμάσουν τη δυναμική των σχέσεων τους, είτε ρομαντικών, είτε φιλικών ή και επαγγελματικών. Πάνω από τα δύο τρίτα (69%) των ταξιδιωτών παγκοσμίως δηλώνουν πως θα έκαναν ένα ταξίδι με έναν πιθανό σύντροφο, συνάδελφο ή νέο φίλο, για να διαπιστώσουν εάν τελικά “ταιριάζουν” πραγματικά.

Περίπου τα δύο τρίτα (62%) των ταξιδιωτών θα δοκίμαζαν ένα απομονωμένο ταξίδι για να δουν πώς ο συνοδοιπόρος τους διαχειρίζεται την αβεβαιότητα και τις δυσκολίες, ενώ το 59% ενδιαφέρεται για retreats εναλλαγής ρόλων όπου ο πιο εσωστρεφής αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο ή ταξίδια με περιορισμούς, όπως περιορισμένο budget ή συνδεσιμότητα. Το 71% θα προτιμούσε να αφήσει τον έλεγχο σε άλλον, για να δοκιμάσει τη δυναμική της σχέσης.

Τα λεγόμενα “turbulence tests” υπογραμμίζουν μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι προσεγγίζουν τις διακοπές: όχι μόνο ως αποδράσεις, αλλά και ως καθηλωτικούς τρόπο κατανόησης της συμβατότητας, της προσαρμοστικότητας και της συνεργασίας.

Η Gen Z πειραματίζεται περισσότερος από όλους, με το 80% να δηλώνει πρόθυμο να συμμετάσχει σε προσωποποιημένες εμπειρίες που προσομοιώνουν δυναμικές της πραγματικής ζωής και δοκιμάζουν τις σχέσεις με τρόπους που αυτές είτε θα ενισχυθούν είτε θα διακοπούν.

4. Shelf-ie Souvenirs: Όταν τα ράφια της κουζίνας αφηγούνται ιστορίες από τον πολιτισμό

Το 2026, το ταπεινό ράφι της κουζίνας μεταμορφώνεται σε σκηνή πολιτισμού και αισθητικής, γεμάτη αναμνηστικά ταξιδιών που αποτυπώνουν το προσωπικό γούστο, τη δημιουργικότητα και ιστορία ενός τόπου. Τα λεγόμενα shelf-ie souvenirs αφήνουν τη θέση τους ως διακοσμητικά μαγνητάκια ψυγείου και βρίσκουν νέα θέση στους πάγκους και τα ντουλάπια, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον εκλεπτυσμένα, βρώσιμα ιδιαίτερα σχεδιασμένα αντικείμενα που μετατρέπουν την κουζίνα σε βιτρίνες παγκόσμιου πολιτισμού.

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (68%) των ταξιδιωτών δηλώνουν ότι θα αγόραζαν αντικείμενα για την κουζίνα ή προϊόντα με ιδιαίτερο design στις διακοπές τους, από χειροποίητα βαζάκια μπαχαρικών έως καλαίσθητα κουτιά ελαιολάδου. Πάνω από τους μισούς (55%) μάλιστα, θα ταξίδευαν σε προορισμούς γνωστούς για τα τοπικά προϊόντα ή τα μαγειρικά σκεύη τους.

Η τάση αυτή συνδυάζει την αισθητική με την ουσία: το 26% νιώθει ότι τα βρώσιμα αναμνηστικά ξαναζωντανεύουν τις ταξιδιωτικές στιγμές, ενώ το 25% τα θεωρεί έκφραση τοπικής παράδοσης, τέχνης και βιωσιμότητας. Για άλλους, μετρά η μοναδικότητα και το στυλ, σχεδόν ένας στους πέντε (17%) επιλέγει προορισμούς στους οποίους μπορούν να εντοπίσουν σπάνια, συλλεκτικά μαγειρικά σκεύη ή συσκευασίες που μπορούν να μετατραπούν σε όμορφα, σαν instagraμικά, διακοσμητικά.

5. Roadtrip Rewired: Ταξίδια με απεριόριστη αίσθηση ελευθερίας

Το κλασικό road trip αλλάζει ταχύτητα το 2026, περνώντας από τα γνωστά ταξίδια με φίλους και οικογένεια σε μια πιο αυθόρμητη και συλλογική εμπειρία, όπου η ανακάλυψη και οι νέες γνωριμίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Το ταξίδι πλέον δεν αφορά μόνο τη διαδρομή, αλλά τη σύνδεση και τις στιγμές που δημιουργούνται ανάμεσα σε ταξιδιώτες με κοινό πνεύμα περιπέτειας. Ήδη, το 84% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι θα ήταν πρόθυμο να κάνει carpooling (δηλαδή να μοιραστεί τη διαδρομή με το αυτοκίνητο)στις διακοπές του, ενώ πάνω από τους μισούς (54%) θα χρησιμοποιούσαν μια εφαρμογή για να βρουν άλλους ταξιδιώτες που θα ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή.

Πλέον οι ταξιδιώτες αναζητούν road trips που ενισχύουν τον αυθορμητισμό και την ευελιξία (79%), προσφέρουν τη δυνατότητα της γνωριμίας με νέους ανθρώπους (77%) και επιτρέπουν να μοιραστούν την ευθύνη της οδήγησης (76%). Ειδικά για όσους δεν οδηγούν, το carpooling και τα αυτόνομα οχήματα, μετατρέπουν διαδρομές που κάποτε έμοιαζαν απρόσιτες σε συλλογικές περιπέτειες, προσφέροντας μια νέα αίσθηση ανεξαρτησίας. Οι νεότερες γενιές πρωτοστατούν. To 77% των Gen Z ταξιδιωτών δηλώνει ανοιχτό στη χρήση οχημάτων χωρίς οδηγό ή AI για τον σχεδιασμό της διαδρομής, έναντι μόλις του 36% των Boomers. Παράλληλα, το 65% θα εμπιστευόταν την τεχνητή νοημοσύνη ή παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για να χαρτογραφήσει λιγότερο γνωστές διαδρομές προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του.

Ο συνδυασμός τεχνολογίας και κοινωνικής επαφής επαναπροσδιορίζει το οδικό ταξίδι του μέλλοντος, το οποίο μπορεί να είναι εν μέρει εξερεύνηση, εν μέρει κοινότητα και απολύτως προσωπικό.

6. Destined-ations: Ταξίδια βγαλμένα από τα αστέρια

Το 2026, τα άστρα δεν θα επηρεάζουν απλά το ωροσκόπιο και τα ζώδια αλλά θα διαμορφώνουν τα ταξιδιωτικά πλάνα. Από τις φάσεις της Σελήνης έως τις αστρολογικές προβλέψεις, η μυστικιστική αναζήτηση γίνεται η νέα ταξιδιωτική πυξίδα, οδηγώντας σε εμπειρίες με «κοσμική» ευθυγράμμιση. Σχεδόν οι μισοί (47%) θα άλλαζαν ή θα ακύρωναν ταξίδι αν ένας πνευματικός σύμβουλος θα σύστηνε να το αποφύγουν, το 43% θα το επανεξέταζε μετά από αστρολογική προειδοποίηση, και το 39% θα το προσάρμοζε αν ο Ερμής ήταν σε ανάδρομη πορεία.

Πέραν όμως από αυτές τις «ουράνιες επιρροές», ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες που συνδέονται με μυστικιστικά ή αστρολογικά σημάδια. Σχεδόν τέσσερις στους δέκα (39%) λαμβάνουν υπόψη τους τέτοιες επιρροές όταν σχεδιάζουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας να ταξιδέψουν σε συγκεκριμένες φάσεις της Σελήνης ή τα ηλιοστάσια, ή να επισκεφθούν τόπους γνωστούς για τη θετική τους ενέργεια. Περισσότεροι από τους μισούς Gen Z (53%) και σχεδόν οι μισοί millennials (46%), είναι συντονισμένοι με την αίσθηση της πνευματικής αναζήτησης, αποδεικνύοντας ότι για τις νεότερες γενιές το μονοπάτι προς την αυτογνωσία μπορεί να καθορίζεται από τα άστρα.

7. Glow-cations: Ταξίδια ευεξίας με επίκεντρο τη φροντίδα και την ομορφιά

Το 2026, τα ταξίδια ευεξίας αποκτούν νέα διάσταση, καθώς σχεδόν το 80% των ταξιδιωτών δηλώνει πρόθυμο να κλείσει ένα glow-cation, ένα ταξίδι αφιερωμένο στην περιποίηση και αναζωογόνηση, με θεραπείες προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες τους. Τα παραδοσιακά spa μετατρέπονται σε υψηλής τεχνολογίας εμπειρίες, με σχεδόν έξι στους δέκα (59%) ταξιδιώτες να είναι θετικοί στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίσουν προορισμούς και να πραγματοποιήσουν ταξίδια με επίκεντρο το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, το δέρμα τους.

Η επιθυμία για εξατομίκευση είναι μεγαλύτερη από ποτέ: τα τρία τέταρτα (72%) των ταξιδιωτών αναζητεί καταλύματα με παροχές ενυδάτωσης και περιποίησης προσαρμοσμένες στο κλίμα και τις δραστηριότητές της περιοχής, ενώ το 64% ενθουσιάζεται με έξυπνους καθρέφτες που αναλύουν το δέρμα και προσφέρουν φροντίδα σε πραγματικό χρόνο. Ο ύπνος γίνεται εξίσου σημαντικός, με το 75% να επιζητά δωμάτια συγχρονισμένα με τον κιρκάδιο ρυθμό για βαθύτερη ανάπαυση.

Η βελτιστοποίηση του ύπνου είναι επίσης κεντρικής σημασίας, με το 75% να ενδιαφέρεται για σουίτες βελτίωσης ύπνου σχεδιασμένες με κιρκάδιο φωτισμό και περιβάλλον ήχου που επιτρέπει τη βελτίωση της ξεκούρασης, έναν ζωτικό παράγοντα για την επανόρθωση και την αναγέννηση του δέρματος.

Από αρχαίες τελετουργίες με θερμότητα μέχρι σύγχρονες θεραπείες DNA και έλεγχο μικροβιώματος, τα glow-cations εγκαινιάζουν μια νέα εποχή ευεξίας στοχευμένης στο δέρμα, όπου ο στόχος δεν είναι απλώς η επαναφόρτιση αλλά η επιστροφή στο σπίτι ορατά αναζωογονημένος.

8. Hushed Hobbies: Ήσυχες δραστηριότητες για βαθιά χαλάρωση

Η σιωπή θα είναι χρυσός το 2026. Οι ταξιδιώτες προσπαθούν να ξεφύγουν από τον θόρυβο και την υπερδιέγερση της καθημερινότητας, και να απολαύσουν την καταπραϋντική γαλήνη της φύσης για να αποκαταστήσουν την ηρεμία τους. Το 43% δηλώνει πως θα ταξίδευε αποκλειστικά για να νιώσει πιο κοντά στη φύση — ποσοστό που εκτοξεύεται στο 81% για τη Generation Z — ενώ ένας στους τέσσερις (25%) θα επέλεγε ήσυχες δραστηριότητες που θέτουν σε προτεραιότητα την υπομονή, την περισυλλογή και την ανακούφιση από το άγχος.

Από την παρατήρηση εντόμων και πουλιών μέχρι το ψάρεμα και την αναζήτηση τροφής, οι ταξιδιώτες στρέφονται σε δραστηριότητες που ενισχύουν τη σύνδεσή τους με τη φύση και καλλιεργούν μια πιο συνειδητή επαφή με το περιβάλλον. Περισσότεροι από τους μισούς (57%) δηλώνουν ότι θα δοκίμαζαν παρατήρηση πεταλούδων ή εντόμων, το 73% ενδιαφέρεται για birdwatching ή ψάρεμα, ενώ το 69% θα ήθελε να μείνει σε κατάλυμα που τους προσφέρει τη δυνατότητα της συλλογής φυσικών υλικών για το γεύμα τους, ως εμπειρίες που μετατρέπουν την απλή παραμονή σε βαθύτερη σύνδεση με το περιβάλλον τους.

Ακόμη και μέσα στην αναζήτηση της σιωπής, η τεχνολογία βρίσκει μια διακριτική αλλά ουσιαστική θέση. Εφαρμογές που αναγνωρίζουν είδη πουλιών ή πεταλούδων σε πραγματικό χρόνο και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που προτείνουν μονοπάτια, βιότοπους και εποχικές μεταναστεύσεις προσφέρουν έναν νέο τρόπο εξερεύνησης της φύσης.

Επιβραδύνοντας και αφήνοντας τη φύση να ορίσει τον ρυθμό, οι ταξιδιώτες του 2026 ξαναμαθαίνουν τί σημαίνει επαναφόρτιση — ανακαλύπτοντας τη γαλήνη όχι στο “περισσότερο”, αλλά στο ουσιαστικό και απλό “λιγότερο”.

9. PastPorts: Όταν οι αναμνήσεις γίνονται προορισμοί

H νοσταλγία παύει να ανήκει στο παρελθόν, γίνεται προορισμός. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων χαρτογράφησης φωτογραφικών αναμνήσεων και πλατφόρμες ιχνηλάτησης πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ταξιδιώτες μπορούν να επιστρέψουν στα μέρη όπου έζησαν σημαντικές στιγμές, μετατρέποντας φωτογραφίες και παλιές ιστορίες σε νέα ταξιδιωτικά δρομολόγια.

Για πολλούς αυτά τα ταξίδια είναι βαθιά συναισθηματικά, γεννημένα από την ανάγκη να ξαναζήσουν κάτι πολύτιμο και να το μοιραστούν με άλλους. Τα δύο τρίτα των ταξιδιωτών παγκοσμίως (66%) δηλώνουν ότι θα ήθελαν να αναδημιουργήσουν μια ανάμνηση ή μια φωτογραφία, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να εντοπίσουν την ακριβή τοποθεσία όπου τραβήχτηκε. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς (49%) αναφέρουν ότι το κύριο κίνητρό τους είναι να μοιραστούν αυτή την εμπειρία με την οικογένεια ή κοντινούς φίλους, ενώ το 46% προτιμά προορισμούς που τους κάνουν να νιώθουν οικεία, νέοι και συνδεδεμένοι. Πάνω από ένας στους τρεις (36%) βλέπει αυτά τα ταξίδια ως ορόσημα προσωπικής εξέλιξης — μια ευκαιρία να αναλογιστούν την πορεία τους, να ξανασυναντήσουν ανθρώπους από το παρελθόν ή να συμφιλιωθούν με δύσκολες αναμνήσεις.

Αυτό που ξεχωρίζει αυτή τη νέα τάση είναι ο τρόπος που η τεχνολογία “ζωντανεύει” τη μνήμη. Πέρα από τη νοσταλγία, οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν την καινοτομία για να ανακαλύψουν τις ρίζες τους, να συνδεθούν με προηγούμενες γενιές μέσω αφήγησης ιστοριών ή ακόμα και να δημιουργήσουν φωτογραφίες για να τις μοιραστούν με τρόπους που τους δίνουν την αίσθηση του διαχρονικού και νέου.

10. Σύγχρονες αποστολές οροσήμων: Ταξίδια που γιορτάζουν ΕΣΕΝΑ

Οι ταξιδιώτες του 2026 ξαναγράφουν τους κανόνες του πότε και γιατί ταξιδεύουμε. Τα ταξίδια δεν περιστρέφονται πια γύρω από γάμους, επετείους ή γεννήσεις, αλλά γύρω από προσωπικά ορόσημα και αυθεντικές αφορμές. Τα δύο τρίτα (67%) δηλώνουν πως δεν χρειάζονται ειδική περίσταση για να προγραμματίσουν ένα ταξίδι, ενώ ένας στους πέντε (21%) θα επισκεπτόταν τον προορισμό των ονείρων του χωρίς “παραδοσιακή” δικαιολογία για να αξίζει.

Η νέα αυτή φάση των milestone missions αποτελούν μορφές αυτό-έκφρασης και επιβράβευσης. Το 75% ταξιδεύει επειδή “το αξίζει” γιατί εργάστηκε σκληρά, ενώ άλλοι βρίσκουν άλλες αφορμές για να ταξιδέψουν όπως να γιορτάσουν μία νέα εργασία (24%), την επιστροφή φόρου (16%), το τέλος μιας σχέσης (14%) ή ακόμη και ένα νέο look (9%). Επιτεύγματα στον τομέα της υγείας και ευεξίας αποτελούν επίσης αφορμή, με το 22% να ταξιδεύει για να τιμήσει προσωπικές επιτυχίες όπως η αποχή από το αλκοόλ ή μια αλλαγή στη φυσική τους κατάσταση

Στην ουσία της αυτή η σύγχρονη μορφή ταξιδιού αφορά σε οτιδήποτε φέρνει χαρά, τιμά την ατομικότητα και επιτρέπει να είσαι ο εαυτός σου χωρίς να χρειάζεται να απολογηθείς.

Ο James Waters, Chief Business Officer της Booking.com, σχολιάζει: «Το 2026, τα ταξίδια αντανακλούν αυτό που πραγματικά είμαστε, με εμπειρίες σχεδιασμένες γύρω από ενδιαφέροντα που παλαιότερα ίσως θεωρούνταν υπερβολικά εξειδικευμένα ή τολμηρά. Οι ταξιδιώτες δοκιμάζουν τις σχέσεις τους, βυθίζονται σε φανταστικούς κόσμους, η κουζίνα τους καθρεπτίζει τα ταξίδια τους και αναζητούν νέους τρόπους για να ζήσουν την εμπειρία ενός οδικού ταξιδιού ή της διαμονής σε μία κατοικία με βελτιωμένες τεχνολογικά δυνατότητες. Στην Booking.com, εξελισσόμαστε διαρκώς προκειμένου να διευκολύνουμε όλους να ανακαλύψουν τον κόσμο και να πραγματοποιήσουν τα ταξίδια που ονειρεύονται προσφέροντας περισσότερες επιλογές, ευελιξία και άνεση πιο πολύ από ποτέ.»

Πληροφορίες για την έρευνα:

Η έρευνα Travel Predictions 2026 ανατέθηκε από τη Booking.com και διεξήχθη ανάμεσα σε δείγμα ενηλίκων που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν για αναψυχή ή επαγγελματικούς λόγους μέσα στο διάστημα 12-14 μηνών. Στο σύνολο ερωτήθηκαν 29.733 από 33 χώρες και περιοχές (συμπεριλαμβανομένων 1.009 από Αργεντινή, 1.005 από Αυστραλία, 500 από Αυστρία, 1.013 από Βέλγιο, 1.008 από Βραζιλία, 1.018 από Καναδά, 1.009 από Κίνα, 1.005 από Κολομβία, 508 από Κροατία, 501 από Δανία, 1.010 από Γαλλία, 1.003 από Γερμανία, 1.004 από Χονγκ Κονγκ, 1.007 από Ινδία, 509 από Ιρλανδία, 507 από Ισραήλ, 1.005 από Ιταλία, 1.003 από Ιαπωνία, 1.003 από Μεξικό, 1.019 από Ολλανδία, 1.033 από Νέα Ζηλανδία, 1.006 από Πορτογαλία, 500 από Σιγκαπούρη, 1.003 από Ν. Κορέα, 1.009 από Ισπανία, 511 από Σουηδία, 501 από Ελβετία, 504 από Ταιβάν, 1.001 από Ταϊλάνδη, 501 από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 2.003 από Μ. Βρετανία, 2.010 από ΗΠΑ και 505 από Βιετνάμ). Οι ερωτηθέντες συμπλήρωσαν ένα online ερωτηματολόγιο στο διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2025.