Δίπλα στη σταρ της ορεινής Αρκαδίας, τη Δημητσάνα, και σε απόσταση περίπου 5 χλμ., συναντάμε ένα όμορφο, παραδοσιακό χωριό, που θα το λατρέψετε. Είναι το Ζυγοβίστι που εντοπίζεται σε υψόμετρο 1.160 μέτρων και πρόκειται για έναν ανακηρυγμένο ως διατηρητέο, παραδοσιακό οικισμό.

Το χωριό διακρίνεται για την τοπική αρχιτεκτονική με τα πέτρινα κτίρια και αρχοντικά, καθώς και τα λιθόστρωτα καλντερίμια του, όπου η ηρεμία κι η ησυχία κερδίζουν αμέσως τον επισκέπτη, που καλούν σε σεργιάνι.

Στα πιο σημαντικά σημεία του, η κεντρική πλατεία κάτω από τη σκιά του γεροπλάτανου με την εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, καθώς και το παλιό δημοτικό σχολείο γνωστό και ως Καποδιστριακό Διδακτήριο, το οποίο λειτούργησε έως το 1957 και είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι και τα άφθονα τρεχούμενα νερά, γι’ αυτό και υπάρχουν πολλές πηγές, όπως οι Πάνω, Κάτω και Μέση Βρύση, καθώς και η Βρύση Δρακουνά.

Ωστόσο, τον επισκέπτη τον περιμένει από την είσοδο κιόλας μία έκπληξη που θα τον εντυπωσιάσει. Εκεί, τον υποδέχεται το πρωτότυπο μαρμάρινο μνημείο, ένα ανοιχτό βιβλίο με τα ονόματα όλων των Ζυγοβιστινών αγωνιστών… μέρος των οποίων ο Κολοκοτρώνης είχε εντάξει στη σωματοφυλακή του ως «αθάνατο σώμα»!