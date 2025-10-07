Καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται και η ανάγκη για βιώσιμες λύσεις γίνεται όλο και πιο επιτακτική, ο ρόλος των πόλεων στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων αναδεικνύεται πιο κρίσιμος από ποτέ.

Υπό αυτό το πρίσμα, σε αυτή τη συγκυρία, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Πράσινων Πόλεων επιβραβεύουν εκείνες τις πόλεις που δεν περιορίζονται σε υποσχέσεις, αλλά εφαρμόζουν ουσιαστικές πολιτικές για ένα βιώσιμο αστικό μέλλον.

Φέτος, μια λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά δραστήρια πόλη της Γερμανίας, το Χάιλμπρον, απέσπασε τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2027. Με επίκεντρο τη συμμετοχή των πολιτών και έναν φιλόδοξο σχεδιασμό για την επόμενη δεκαετία, η πόλη αυτή αποδεικνύει πως ακόμα και μικροί αστικοί πυρήνες μπορούν να φέρουν μεγάλες αλλαγές.

Τα βραβεία απονέμονται από το 2010, όταν η Στοκχόλμη έγινε η πρώτη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Οι σκανδιναβικές πόλεις τείνουν γενικά να κυριαρχούν στις κατατάξεις βιωσιμότητας, όπως ο Δείκτης Βιωσιμότητας Παγκόσμιων Προορισμών (GDS), αλλά τα Βραβεία Πράσινων Πόλεων αναγνωρίζουν τις επιτυχίες σε ολόκληρη την ήπειρο.

Οι πόλεις ορίζονται δύο χρόνια νωρίτερα και ο νικητής του 2027 μόλις ανακοινώθηκε σε μια μεγάλη γιορτή στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας και τρέχουσα κάτοχο του τίτλου. Οι νικητές αποφασίζονται από μια ειδική κριτική επιτροπή που λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η ποιότητα του αέρα, η δέσμευση για πράσινη ενέργεια και τυχόν μελλοντικά σχέδια ή προγράμματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.

Χάιλμπρον: Η πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2027

Όπως αναφέρει το Time Out, το Χάιλμπρον είναι μια σχετικά μικρή πόλη, γνωστή για την υπέροχη αρχιτεκτονική της και τα χιλιόμετρα αμπελώνων. Επίσης, εδώ και αρκετό καιρό έχει υιοθετήσει μια πράσινη πολιτική, με τους κριτές να εντυπωσιάζονται από την ολιστική της προσέγγιση στον αειφόρο πολεοδομικό σχεδιασμό και τους «φιλόδοξους στόχους της για το 2035».

Η πόλη εργάζεται επί του παρόντος σε δύο μεγάλα έργα -το Σχέδιο Τοπίου 2030 και το Σχέδιο Κινητικότητας- τα οποία αντιμετωπίζουν την ποιότητα του αέρα και την ηχορύπανση ως ένα συνδυασμένο, σύνθετο πρόβλημα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Χάιλμπρονν έχει υιοθετήσει μια στρατηγική που αναγνωρίζει ότι «η συμμετοχή των πολιτών είναι κεντρικής σημασίας» για τη βελτίωση του περιβάλλοντος εντός της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Έχει εισαγάγει «συμμετοχικές πλατφόρμες, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και προστασία για ήσυχες περιοχές» προκειμένου να προσπαθήσει να προσελκύσει τους ντόπιους να επενδύσουν στα σχέδιά του.

Η πόλη κερδίζει 600.000 ευρώ για την υλοποίηση «μέτρων βιωσιμότητας και συμμετοχής» τα επόμενα δύο χρόνια. Δύο πόλεις ανακηρύχθηκαν, επίσης, νικήτριες του Ευρωπαϊκού Βραβείου Πράσινου Φύλλου, το οποίο έχει ως στόχο να «αναγνωρίσει τις περιβαλλοντικές προσπάθειες και επιτεύγματα» πόλεων με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων.

Το Άσεν στην Ολλανδία και η Σιένα στην Ιταλία ήταν οι φετινοί νικητές του βραβείου Green Leaf, κερδίζοντας το καθένα 200.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Άσεν εντυπωσίασε τους κριτές με τις «καινοτόμες πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης συλλογής PMD (πλαστικά, μέταλλα και χαρτοκιβώτια ποτών) και πρωτοβουλιών όπως τα Repair Cafés», όπου μπορείτε να φέρετε χαλασμένα αντικείμενα και να τα επισκευάσετε από έναν τοπικό εθελοντή.

Η Σιένα έχει ανακυκλώσει το 61% όλων των αποβλήτων και έχει κατασκευάσει πολλά νέα αστικά πάρκα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κατά μέσο όρο 28 τετραγωνικά μέτρα δημόσιων χώρων πρασίνου ανά άτομο.