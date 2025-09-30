Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος κάστρο της Λέσβου και η ιστορία του ξεκινάει στα βάθη των αιώνων, και συγκεκριμένα στα βυζαντινά χρόνια, όπου οικοδομήθηκε πάνω στα ερείπια αρχαίων τειχών.

Ο λόγος για το επιβλητικό κάστρο του Μολύβου, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, στη θέση της αρχαίας Μήθυμνας. Μία εκδοχή τοποθετεί την κατασκευή του στον 6ο αιώνα, την εποχή του Ιουστινιανού, άλλη στον 13ο αιώνα, όταν σκοπός του ήταν να αντιμετωπιστούν οι Τούρκοι και οι Φράγκοι επιδρομείς. Το 1373 το κάστρο ενισχύθηκε και επισκευάστηκε ενώ η σημερινή μορφή του είναι το αποτέλεσμα των εργασιών του 14ου αιώνα και των οθωμανικών προσθηκών μετά το 1462.

Εκτιμάται πως στον λόφο του βρισκόταν η ακρόπολη της αρχαίας πόλης τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο από την ακρόπολη των παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών χρόνων δεν σώζεται τίποτα. Σήμερα θεωρείται ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κάστρα της ανατολικής Μεσογείου. Είναι επισκέψιμο και φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η πρόσβαση στο κάστρο γίνεται μέσω τριών διαδοχικών πυλών. Η εξωτερική ανοίγεται στο νοτιότερο άκρο του εξωτερικού περιβόλου και χρονολογείται στην οθωμανική περίοδο με βάση την επιγραφή που φέρει και τη διαμόρφωση με οξυκόρυφο τόξο. Σε μικρή απόσταση έχουμε μια δεύτερη είσοδο με θολοσκέπαστο διαβατικό με εγκάρσιες νευρώσεις που οδηγεί σε έναν υπαίθριο χώρο ο οποίος προστατεύεται από τα τείχη. Ανεβαίνοντας το καλντερίμι βρισκόμαστε στην τρίτη κατά σειρά πύλη που αποτελεί την κύρια είσοδο του κάστρου και χρονολογείται στον 14ο αι. Ενδιαφέρουσα είναι η ξύλινη, με μεταλλική επένδυση, θύρα που κλείνει την είσοδο (οθωμανικής περιόδου). Στο εσωτερικό του κάστρου τα σωζόμενα κτήρια χρονολογούνται στην οθωμανική περίοδο.

