Η Google Flights καταρρίπτει τον μύθο ότι η ημέρα της εβδομάδας καθορίζει την τιμή των πτήσεων για τις διακοπές.

Στην πραγματικότητα, η μεγαλύτερη εξοικονόμηση επιτυγχάνεται με κράτηση 39- 49 ημέρες πριν από το ταξίδι, ενώ οι πτήσεις στις αρχές της εβδομάδας είναι κατά μέσο όρο έως 13% φθηνότερες από αυτές του Σαββατοκύριακου.

Εδώ και χρόνια, λοιπόν, κυκλοφορεί η φήμη ότι η αγορά εισιτηρίων ή η επιλογή πτήσεων τις Δευτέρες και τις Τρίτες θα εξοικονομήσει χρήματα, αλλά αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα, σύμφωνα με στοιχεία της Google Flights και όσα αναφέρει το Travel + Leisure. Αντίθετα, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα μια ημέρα της εβδομάδας που να είναι σημαντικά φθηνότερη από τις άλλες για να κάνετε κράτηση.

«Αξίζει να γνωρίζετε ότι δεν θα εξοικονομήσετε πολλά χρήματα κάνοντας κράτηση σε μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας», δήλωσε ο James Byers, διευθυντής προϊόντων της Google Search, στο T+L.

Στην πραγματικότητα, ενώ η Κυριακή είναι παραδοσιακά η πιο ακριβή ημέρα και η Τρίτη είναι τεχνικά η φθηνότερη, η διαφορά είναι μόνο 1,3%.

«Οι τιμές των εισιτηρίων αλλάζουν συνεχώς και ενημερώνονται από διαφορετικούς παρόχους δεδομένων, ακόμη και από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο», δήλωσε στο T+L η Sophia Lin, διευθύντρια διαχείρισης προϊόντων της Google για ταξίδια και τοπικές υπηρεσίες. «Και κάθε μέρα, τα συστήματά μας υπολογίζουν έναν τεράστιο αριθμό πιθανών συνδυασμών εισιτηρίων για ταξίδια σε όλο τον κόσμο».

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα σημαντικές προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται κατά την κράτηση πτήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι χαμηλότερες τιμές. Η Google συνιστά να κάνετε κράτηση 39 ημέρες νωρίτερα για πτήσεις εσωτερικού και τουλάχιστον 49 ημέρες νωρίτερα για πτήσεις εξωτερικού, προκειμένου να εξασφαλίσετε τις καλύτερες τιμές.

Αυτό μπορεί, επίσης, να αλλάξει ανάλογα με τον προορισμό: τα ταξίδια στην Ευρώπη, για παράδειγμα, είναι συνήθως φθηνότερα 48 ημέρες ή περισσότερο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ενώ τα ταξίδια στο Μεξικό ή την Καραϊβική είναι φθηνότερα 50 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Και ενώ η συγκεκριμένη ημέρα κράτησης μπορεί να μην έχει σημασία, είναι σημαντικά φθηνότερο να πετάξετε από Δευτέρα έως Τετάρτη. Τα ταξίδια στις αρχές της εβδομάδας μπορούν να σας εξοικονομήσουν περίπου 13% σε σύγκριση με τα ταξίδια το Σαββατοκύριακο, σημείωσε η εταιρεία τεχνολογίας.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις δεξιότητές τους στην εξοικονόμηση κόστους, ρυθμίζοντας ειδοποιήσεις τιμών για να ενημερώνονται σε περίπτωση πτώσης της τιμής και χρησιμοποιώντας εργαλεία στο Google Flights, όπως η προβολή του ιστορικού τιμών. Η Google ανέφερε ότι η κράτηση πτήσης με ενδιάμεση στάση μπορεί, επίσης, να εξοικονομήσει κατά μέσο όρο 22% σε σύγκριση με τις πτήσεις χωρίς ενδιάμεση στάση.

Ο Byers δήλωσε στο T+L ότι εργαλεία όπως αυτά «διευκολύνουν τον εντοπισμό αυτών των προσφορών και δίνουν μια καλύτερη εικόνα για το πώς αναμένεται να αλλάξουν οι τιμές με την πάροδο του χρόνου».

Για να διαμορφώσει τις συστάσεις της, η Google ανέλυσε τις τιμές των πτήσεων σε 4.000 αγορές μεταξύ 2021 και 2025.