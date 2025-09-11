Το φθινόπωρο είναι εδώ και όλο και περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν μια σύντομη απόδραση στην ελληνική φύση, αφήνοντας πλέον τις παραλίες και τις ξαπλώστρες. Και την τιμητική τους έχουν, φυσικά, τα χωριά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Από τους δημοφιλείς προορισμούς είναι η ορεινή Αρκαδία με τα πανέμορφα χωριά του Μαινάλου. Ένα από αυτά είναι και τα Λαγκάδια. Ένας γραφικός και πανέμορφος προορισμός παραδομένος στο μεγαλείο της αρκαδικής φύσης. Το παραδοσιακό χωριό απλώνεται σε υψόμετρο από 500-1.000 μέτρα -από τον κάτω στον πάνω μαχαλά, οι οποίοι χωρίζονται από τον κεντρικό δρόμο- στις πλαγιές του Μαινάλου και είναι γνωστό και ως το «κρεμαστό» χωριό της Αρκαδίας.

Η θέα που απολαμβάνει κανείς από τα Λαγκάδια είναι συγκλονιστική, με τις εικόνες από το πλούσιο φυσικό περιβάλλον στον ορεινό όγκο του νομού στην κυριολεξία να μαγεύουν. Ένα άλλο στοιχείο που τα κάνει τόσο ιδιαίτερα, είναι και η αρχιτεκτονική των κτιρίων του, με τους κατοίκους του χωριού να φημίζονται ιδιαιτέρως ως χτίστες, αρχιτέκτονες και μάστορες της πέτρας.

Η φήμη τους εξαπλώθηκε γρήγορα, κυρίως μετά την απελευθέρωση, με αποτέλεσμα να γίνουν περιζήτητοι και να κατασκευάζουν σχολεία, σπίτια, βρύσες, γεφύρια και εκκλησίες σε όλη την Πελοπόννησο. Περνώντας μια περίοδο μεγάλης ανάπτυξης, μάλιστα, τα Λαγκάδια έγιναν ακόμη και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αρκαδίας (μετά την Τρίπολη), αριθμώντας περί τους 7.000 κατοίκους τη δεκαετία του 1890.

Πέτρινα αρχοντικά με σκαλιστές εξώπορτες και σκεπαστές αυλές, λιθόστρωτα σοκάκια, πέτρινα μονοπάτια, τοξωτά γεφύρια και παλιές εκκλησίες συνθέτουν το φωτογραφικό κολάζ του χωριού, που σίγουρα δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Δείτε τις φωτογραφίες