Το φθινόπωρο είναι εδώ και οι αποδράσεις στα ορεινά χωριά της χώρας έχουν την τιμητική τους. Τα Ζαγοροχώρια είναι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς και αυτή την εποχή, με τα φθινοπωρινά χρώματα να «ντύνουν» τους πανέμορφους οικισμούς, δίνοντάς τους μια γοητευτική και ειδυλλιακή διάσταση που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Ένα από αυτά τα χωριά που αξίζει να βάλετε στην ταξιδιωτική σας λίστα είναι και το Τσεπέλοβο. Χτισμένο σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.000 μέτρων, η «αετοφωλιά» του Ζαγορίου, όπως το αποκαλούν, θα σας χαρίσει τις πιο χαλαρές και μαγευτικές στιγμές.

Η γραφικότητα ξεχειλίζει σε κάθε γωνιά του και η αρχοντιά περισσεύει στο πολυπληθέστερο χωριό του Ζαγορίου. Χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακός οικισμός, το Τσεπέλοβο είναι γεμάτο με λιθόστρωτα σοκάκια που οδηγούν τον περιπατητή σε γωνιές με επιβλητικά αρχοντικά, τα οποία ξεχωρίζουν για την παραδοσιακή, πετρόχτιστη αρχιτεκτονική τους – ζωντανό δείγμα της άριστης τέχνης και τεχνικής των κατοίκων του.

Ανάμεσα στα αξιοθέατα που θα δείτε είναι και το Τσούφλειο φαρμακείο του 1874, που πλέον λειτουργεί ως γκαλερί, αλλά και τα ερείπια του σπιτιού της μεγάλης ηθοποιού Μαρίκας Κοτοπούλη. Από τα πιο σημαντικά σημεία στο χωριό, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα, καθώς και το γεφύρι του Κόκκορη – χαρακτηριστικό δείγμα της ζαγορίτικης τεχνικής στη δημιουργία γεφυριών. Ιδιαίτερης σημασίας στην ευρύτερη περιοχή του Τσεπέλοβου είναι και το φαράγγι Βικάκι με τη χαρακτηριστική Μονή Ρογκοβού, που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα και δημιουργήθηκε μετά από προτροπή της αυτοκράτειρας Πουλχερίας.

