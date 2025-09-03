Η αλήθεια είναι πως η Πράγα είναι αυτή που «κλέβει» τις εντυπώσεις στην Τσεχία και συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο ξένων τουριστών. Ωστόσο, η χώρα έχει να επιδείξει και άλλες επίσης όμορφες πόλεις που αξίζει να ανακαλύψει κανείς και σίγουρα θα εντυπωσιαστεί.

Μία από αυτές τις πόλεις είναι και το Πίλσεν, η «πρωτεύουσα της ζυθοποιίας» της Τσεχίας, η οποία απέχει μόλις μία ώρα από την Πράγα και το να ταξιδέψεις σε αυτήν, αποτελεί μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να τη ζήσεις. Το Πίλσεν χτίστηκε το 1295 και βρίσκεται στη συμβολή τεσσάρων ποταμών (Μζε, Ούχλαβα, Ούσλαβα και Ραντμπούζα), ανατολικά των σημερινών τσεχο-γερμανικών συνόρων. Το όνομά της, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι συνυφασμένο με τη διάσημη ξανθιά μπίρα, την οποία εφηύρε ο Γιόζεφ Γκρολ το μακρινό 1842.

Ωστόσο, το Πίλσεν έχει κι ένα σημαντικό πολιτιστικό κληροδότημα, το οποίο θα ανακαλύψεις μέσα από την περιήγησή σου στην πόλη, ανάμεσα στα ιστορικά κτίριά της. Έτσι, αν βρεθείς στην τσεχική πόλη, αξίζει να επισκεφτείς τα παρακάτω μνημεία και αξιοθέατα:

#1 Την Πλατεία Δημοκρατίας (Náměstí Republiky) στο ιστορικό κέντρο, όπου μεταξύ άλλων βρίσκεται και ο μεγαλοπρεπής Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βαρθολομαίου, που θεμελιώθηκε μαζί με την πόλη και διαθέτει το υψηλότερο καμπαναριό στην Τσεχία (103μ.), ενώ το 1995 ανακηρύχθηκε εθνικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

#2 Το Δημαρχείο του Πίλσεν, που μετρά σχεδόν 500 χρόνια ζωής και είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά αρχιτεκτονήματά του. Το ισόγειο του κτιρίου, επονομαζόμενο και maashaus, είναι ανοικτό στο κοινό και φιλοξενεί κατά περιόδους διάφορες δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, ενώ ανοικτοί στο κοινό είναι η αίθουσα που φιλοξενεί κοινωνικές εκδηλώσεις και ο χώρος συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

#3 Τη Μεγάλη Συναγωγή του Πίλσεν, που αποτελεί και τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Ξεχωρίζει για τη αναγεννησιακή νέο-μαυριτανική αρχιτεκτονική νοοτροπία της και τους δίδυμους πύργους των 65 μέτρων. Αξίζει να σημειωθεί πως ο χώρος της συναγωγής αξιοποιείται πλέον ως μουσείο.

#4 Το Μουσείο Δυτικής Βοημίας, που περιλαμβάνει δύο εκατομμύρια εκθέματα και κυρίως μια εκπληκτική συλλογή μεσαιωνικών πανοπλιών, πολύτιμο αρχειακό κατάλοιπο των μεγάλων θρησκευτικών πολέμων που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Τσεχία και όχι μόνο.

#5 Το ζυθοποιείο της Pilsner Urquell. Εννοείται πως δεν γίνεται να επισκεφτείς το Πίλσεν και να μην επισκεφτείς το ιστορικό αυτό μέρος. Στα κελάρια της διάσημης ζυθοποιίας, θα δεις από κοντά τις σύγχρονες εγκαταστάσεις εμφιάλωσης, ενώ θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις και τεστ γευσιγνωσίας.

#6 Τα υπόλοιπα ζυθοποιεία της πόλης. Εννοείται πως η «πρωτεύουσα της ζυθοποιίας» έχει αμέτρητα ζυθοποιεία, τα οποία επίσης μπορείς να επισκεφτείς.

#7 Το Spa Beerland. Ναι, σπα μπίρας, στο οποίο θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Οι επισκέπτες εδώ κάνουν μπάνιο σε ειδικούς λουτήρες με ένα μείγμα ζεστού νερού και συστατικών μπίρας (όπως βύνη, λυκίσκος), μπορούν να απολαύσουν απεριόριστη ποσότητα του αγαπημένου ποτού, ενώ μετά το μπάνιο, χαλαρώνουν σε κρεβάτια φτιαγμένα από άχυρο.