Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο είναι προ των πυλών, με τη SEGA να κυκλοφορεί το επίσημο videogame για τη διοργάνωση.

Το Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game περιλαμβάνει 20 αθλήματα, όπως σκυταλοδρομίες 4×100, μπάσκετ, μπέιζμπολ, 110 μέτρα μετ’εμποδίων, άλμα εις μήκος, judo, boxing, επιτραπέζια αντισφαίριση, βόλεϊ κ.α.

Επιπλέον, διαθέτει σύστημα δημιουργίας χαρακτήρα, με πολλές επιλογές εμφανίσεις και κοστούμια. Μεταξύ άλλων μπορείτε να κάνετε τον αθλητή σας να φοράει από στολή αστροναύτη, μέχρι κοστούμι Sonic.

Τέλος, πως ο τίτλος υποστηρίζει couch co-op σε διάφορα αθλήματα, καθώς και online multiplayer για 2-8 παίκτες.

Το Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game είναι διαθέσιμο για PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC και Stadia.