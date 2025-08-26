Αναβρασμό προκαλεί η απόφαση του YouTube να επεξεργάζεται κρυφά δημοσιευμένα βίντεο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα να αλλοιώνει το περιεχόμενο τους. Μάλιστα, παρά τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν, δεν προχωρά σε επίσημη ενημέρωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Interesting Engineering το YouTube χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση ξεκίνησε να δοκιμάζει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για μοντάζ σε βίντεο shorts. Οι δοκιμές έγιναν σε δημοσιευμένο υλικό και αρκετές ήταν αποτυχημένες, με τα βίντεο να αλλοιώνονται.

Ως αποτέλεσμα, διάφοροι δημιουργοί παραπονέθηκαν δημόσια και τότε η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα τα τεστ που πραγματοποιεί. Ωστόσο, αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και να ενημερώνει τους δημιουργούς των οποίων επεξεργάζεται τα βίντεο.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, τα A.I. εργαλεία του YouTube έχουν σκοπό να μοντάρουν το βίντεο, θολώνοντας ακατάλληλα σημεία, οξύνοντας τα χρώματα κτλ. Τα αποτελέσματα όμως, φαίνονται απογοητευτικά.

Ο YouTuber και μουσικός Rick Beato δήλωσε ότι τρόμαξε από τις αλλαγές σε βίντεο με συνέντευξη που είχε δημοσιεύσει, με αποτέλεσμα να δεχτεί παράπονα από τον συνεντευξιαζόμενο.

«Δημοσίευσα δύο βίντεο, ένα στο Instagram και ένα στο YouTube. Για το δεύτερο μού έκανε παράπονα ο συνεντευξιαζόμενος, αναφέροντας ότι τον αλλοίωνα… Όταν το είδα τρόμαξα. Έμοιαζε σαν ψεύτικη συνέντευξη, σαν να έφτιαξα το βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, όχι να το γύρισα κανονικά. Το έδειξα στη σύζυγό μου που είναι επαγγελματίας φωτογράφος και πίστεψε ότι έλεγα ψέματα. Η δουλειά μου παραλίγο να ακυρωθεί», είπε ο Beato.

Το Interesting Engineering έγραψε ότι οι δημιουργοί περιεχομένου του YouTube διαμαρτύρονται για έλλειψη διαφάνειας και σε μια περίοδο που η εταιρεία κατηγορείται ότι χειραγωγεί το περιεχόμενο που προβάλλει και δεν εμφανίζει τα βίντεο με βάση τη ζήτηση ή την αναζήτηση.