Ο ιδρυτής της Αmazon Τζεφ Μπέζος, που θέλει να «κοντράρει» τη Space X του Έλον Μασκ, με την εταιρεία του Blue Origin, ματαίωσε την τελευταία στιγμή την εκτόξευση του πυραύλου New Glenn από τη Φλόριντα, αφού διαπιστώθηκαν προβλήματα κατά την αντίστροφη μέτρηση.

Ο πύραυλος «New Glenn» είχε αρχικά προγραμματιστεί να εκτοξευθεί την Παρασκευή, αλλά οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στη θάλασσα την ανάγκασαν να αναβληθεί.

We’re standing down on today’s launch attempt to troubleshoot a vehicle subsystem issue that will take us beyond our launch window. We’re reviewing opportunities for our next launch attempt.