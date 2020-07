Μπόρις Τζόνσον: Με οπαδούς τα γήπεδα στη Βρετανία από Οκτώβριο

Σε περίπου τρεις μήνες αναμένεται να επιστρέψει η Βρετανία στην κανονικότητα εξαιτίας του κορονοϊού, ο οποίος κόστισε τη ζωή σε 45.204 ανθρώπους.

Ο Μπόρις Τζόνσον, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντάουνινγκ Στριτ, ανακοίνωσε σήμερα ότι από τον Οκτώβριο τα γήπεδα θα γεμίσουν με οπαδούς, ενώ τα τοπικά συμβούλια θα μπορούν να κλείνουν ορισμένους χώρους, να αποκλείουν εξωτερικούς δημόσιους χώρους και να ακυρώνουν εκδηλώσεις.

«Αυτές οι εξουσίες θα επιτρέψουν στις τοπικές αρχές να ενεργούν πιο γρήγορα αποκρινόμενες σε εξάρσεις όπου η διάδοση είναι μεγαλύτερη» δήλωσε σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τζόνσον είπε ακόμη ότι η κανονικότητα δεν θα επανέλθει πλήρως μέχρι τον Νοέμβριο το νωρίτερο, τα νυχτερινά κέντρα και οι παιδότοποι πρέπει να παραμείνουν κλειστοί και οι γαμήλιες δεξιώσεις περιορισμένες.

Fans could return to Premier League grounds this year! 🙌

Prime Minister Boris Johnson: "From October, we intend to bring back audiences in stadia." 🏟 pic.twitter.com/X2wbA9v927

— Goal (@goal) July 17, 2020