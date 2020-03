Νεκρός λόγω κορονοϊού ένας από τους πιο πιστούς οπαδούς στην Αγγλία

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 38 ετών άφησε ένας από τους πιο πιστούς και ταυτόχρονα τους πλέον δημοφιλείς οπαδούς στην Αγγλία. Ο λόγος για τον Σεμπ Λιούις, ο οποίος είχε παρακολουθήσει από κοντά 1.076 διαδοχικά παιχνίδια της Τσάρλτον, αλλά πλέον δεν θα μπορεί να το κάνει, καθώς τον άφησε... εκτός γηπέδου ο κορονοϊός.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος υπήρξε η επιτομή του πιστού φιλάθλου όσον αφορά το Νησί. Από το 1988 μέχρι και τις 7 Μαρτίου, όταν και η Τσάρλτον έδωσε τον τελευταίο της αγώνα στο πρωτάθλημα της Championship (η αντίστοιχη δική μας Β' Κατηγορία) πριν από την λαίλαπα του κορονοϊού, ήταν πάντα στις εξέδρες εντός και εκτός έδρας.

Μάλιστα, όταν έφτασε τα 1.000 διαδοχικά παιχνίδια που παρακολούθησε, ο σύλλογος του Λονδίνου τον τίμησε για την αφοσίωσή του. Όμως, η μοίρα έμελλε να στερήσει σε αυτόν τον πιστό οπαδό την παρακολούθηση άλλου αγώνα της αγαπημένης του ομάδας...

We are truly devastated to hear of the passing of one of Charlton's most dedicated, loyal and popular supporters, Seb Lewis, at the age of just 38. #cafc pic.twitter.com/KNacd5qEBy

— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) March 26, 2020