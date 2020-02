Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρώην αρχηγός της Σέλτικ Τζάκι ΜακΝαμάρα

Ο παλιός ποδοσφαιριστής και αρχηγός της Σέλτικ και της εθνικής Σκωτίας, Τζάκι ΜακΝαμάρα, δίνει μάχη για την ζωή του έχοντας μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο 46χρονος μόλις παλαίμαχος Σκωτσέζος κατέρρευσε ξαφνικά έξω από την οικία του και στη συνέχεια διαπιστώθηκε το τραύμα στο εσωτερικό του εγκεφάλου.

Μέσω twitter, η κόρη του ευχαρίστησε για τα μηνύματα στήριξης που έλαβε και δήλωσε ότι ο πατέρας της δέχεται την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

This is Jackie’s daughter.

Thank you all for your kind words and support. My dad is getting the best care possible, as you all can understand this is difficult for us as a family and request privacy at this time. ❤️

— Jackie McNamara (@Jackie_Mc4) February 10, 2020