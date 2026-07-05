Ο Λορέντσο Ινσίνιε είναι ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Ηρακλή και τα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρονται στην πρόταση που του έχει κάνει, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από Σαμπντόρια και Πεσκάρα.

Με τον Βάλτερ Ματσάρι στον πάγκο, ο «γηραιός» προσπαθεί να κάνει το… μπαμ στις μεταγραφές αποκτώντας τον 35χρονο Ιταλό εξτρέμ, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Πεσκάρα, ομάδα στην οποία είχε υπογράψει τον περασμένο Ιανουάριο.

Στην Πεσκάρα θέλουν να κρατήσουν τον Ινσίνιε και για τη νέα σεζόν, τα πράγματα όμως δεν είναι εύκολα για αυτούς, με τον Ηρακλή να επιμένει για την απόκτησή του και να είναι διατεθειμένος να του προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν στο ένα εκατ. ευρώ.

Αυτό αναφέρει η ιταλική Il Messaggero, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως για την απόκτηση του Ινσίνιε ενδιαφέρεται και η Σαμπντόρια. Ο Ηρακλής, πάντως, μοιάζει να είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή, ποντάροντας και στην παρουσία του Ματσάρι που γνωρίζει πολύ καλά τον παίκτη, καθώς είχαν συνεργαστεί στη Νάπολι.

Όπως και να έχει, τα ιταλικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως όλα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες, καθώς ο Ινσίνιε θα πάρει την οριστική απόφασή του για το πού θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν.