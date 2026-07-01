Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αξιοποιεί πρόσωπα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία του συλλόγου, εντάσσοντας τον Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα σε νέο ρόλο.

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα, αναλαμβάνει καθήκοντα πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική, εκπροσωπώντας τους «ερυθρόλευκους» στην ευρύτερη περιοχή.

Με την κίνηση αυτή, η πειραϊκή ΠΑΕ επιβεβαιώνει τη διάθεσή της να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της ομάδας, αξιοποιώντας παράλληλα το διεθνές κύρος και την αναγνωρισιμότητά τους.

Η ανακοίνωση των ερυθρόλευκων:

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική!