Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Σαρλερουά στα 5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, υποστηρίζει ο Γάλλος δημοσιογράφος Μαρκ Μεσενουά.

Ο 23χρονος υψηλόσωμος Γάλλος χαφ είχε απασχολήσει και τον περασμένο Ιανουάριο τους «πράσινους» χωρίς να προχωρήσει τελικά το θέμα και τώρα στη Γαλλία υποστηρίζουν πως η μεταγραφή είναι κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με τον Γάλλο δημοσιογράφο του «Onze Mondial», Μαρκ Μεσενουά, ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με τη Σαρλερουά για ένα ποσό που φτάνει στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια.

«Ο Ετιέν Καμάρα θα αποχωρήσει από τη Σαρλέρουά για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Συμφωνία για μεταγραφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Συμβόλαιο 4 ετών», ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο Γάλλος δημοσιογράφος.

Ο Καμαρά, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, μέτρησε φέτος 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 2 γκολ και 3 ασίστ.