Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει ξανά και να φτάνει τα 12 γκολ στη φετινή Serie A, η Κόμο νίκησε με 2-0 την Τζένοα εκτός έδρας για την 34η αγωνιστική και ελπίζει ακόμη και για έξοδο στο Champions League, καθώς είναι, με παιχνίδι περισσότερο, στο -2 από τη Γιουβέντους.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι καθώς κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 10ο λεπτό, με τον Ντα Κούνια να κάνει τη σέντρα από αριστερά και τον Δουβίκα να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Το 0-1 ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 68′ ήρθε και το 0-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με κεφαλιά του Ντιαό αυτή τη φορά, μετά την προσπάθεια του Μπατούρινα.

Έτσι, η Κόμο είναι στην 5η θέση με 61 βαθμούς, στο -2 από τη Γιουβέντους που το βράδυ της Κυριακής (26/4) θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν εκτός έδρας.